F1, Sprint Race: Perez vince e convince, a podio la Ferrari

Charles Leclerc ha cercato di sfruttare la pole position, ottenuta nella seconda qualifica del weekend, chiudendo al secondo posto, alle spalle di Perez e davanti a Perez.

Al via della gara sprint Max Verstappen e George Russell hanno dato spettacolo con un incredibile avvio. I due, per tre curve di fila, hanno battagliato con l’inglese che, poi, ha tolto di forza la terza posizione all’olandese. Charles Leclerc è partito a fionda, mantenendo la prima posizione, davanti a Sergio Perez. Il giovane inglese della Mercedes ha fatto qualcosa di incredibile.

In Curva 1 si sono sfiorati, nella seconda curva i due si sono toccati. E nella terza svolta l’inglese ha avuto la meglio. La RB19 si è danneggiata nella zona del fondo, perdendo di fatto un pò carico aerodinamico, oltre alla sua posizione. L’olandese ha perso l’occasione di fare silenzio, lamentandosi delle manovre al limite di Russell via radio. Il nativo di King’s Lynn ha dimostrato di non avere particolari timori reverenziali nei confronti del bicampione del mondo.

L’AlphaTauri di Tsunoda, inoltre, ha avuto un contatto che gli ha fatto perdere una gomma. Panico in pista, tra detriti e una mescola al centro del tracciato cittadino. Dopo la Virtual Safety Car, è stato rimandato in pista con una vettura, completamente, storta. A quel punto la Safety Car ha fatto capolino, finché la pista non è stata considerata agibile.

Una volta ripulito l’asfalto della pista, la gara è ripartita con il duello tra Leclerc e Perez per la prima posizione, mentre Verstappen è stato subito aggressivo su Russell, riprendendosi la terza piazza. Alle loro spalle Sainz, Alonso ed Hamilton hanno dato spettacolo. Il monegasco è stato bravo nella ripartenza, prendendosi un po’ di spazio. Più avanti, nel corso della Sprint Race, non ha potuto granché. La RB ha ancora un netto vantaggio.

La foga di Sergio Perez

Charles Leclerc si è dovuto guardare negli specchietti dall’attacco del Checo. Il pilota della Driver Academy, al settimo giro, è stato sverniciato sul dritto dal messicano. La superiorità del DRS della RB19 è impressionante e, dopo aver subito il sorpasso, il monegasco è stato impensierito anche da Max Verstappen.

Perez ha allungato, uscendo dalla zona DRS, mentre Charles ha tenuto duro. Sergio Perez, invece, dal canto suo, ha avuto un ritmo inavvicinabile. Domani partirà terzo, ma è sembrato quello più a suo agio sul tracciato azero. Max, nonostante i problemi al fondo, si è avvicinato a Leclerc. L’apertura nella pancia di sinistra nella monoposto austriaca ha fatto la differenza in negativo.

Dopo le due pole Charles ha girato su tempi altissimi ma è riuscito a tenersi stretta la seconda piazza, nel panino delle due Red Bull Racing. Sia la SF23 di Leclerc che la RB19 di Verstappen hanno tagliato il traguardo con evidenti problemi. L’olandese non è stato molto contento. Per Leclerc, invece, si è trattato del primo podio stagionale. Nonostante si tratti solo di una Sprint Race, la Ferrari è riuscita a sfatare il tabù dei primi tre Gran Premi stagionali.