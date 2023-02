Moto Guzzi Mgs-01 Corsa venduta ad un prezzo folle: ecco il motivo

Cosa ci fa una Moto Guzzi in America? L’incredibile storia di una preziosa Mgs-01 rivenduta praticamente da nuova a un prezzo incredibile.

Il made in Italy, si sa, fa successo ovunque. Di conseguenza non sorprende che un nostro prodotto sia stato acquistato negli Stati Uniti come qualcosa di vero pregio. Ma vediamo di cosa si tratta. Stiamo parlando di un rarissimo modello di Moto Guzzi Mgs-01 Corsa, la cui particolarità sta anche nei pochi chilometri percorsi. Appena 105.

Questo bolide su due ruote era stato costruito dall’azienda di Mandello del Lario, scatenando le attese e le speranze dei tifosi, convinti che finalmente il marchio sarebbe tornato a produrre delle sportive nude e crude. Un’illusione durata il tempo di un amen, per volontà stessa del brand, che dopo averci pensato a lungo decise di lasciar perdere. La moto in questione sarebbe stata fabbricata solo in assetto Corsa per la pista, e non omologata all’uso di tutti i giorni.

La peculiarità di questo gioiello, sta pure dietro all’alone di mistero che la circonda. Infatti non è chiaro neppure il numero di unità rese disponibili. Si oscilla infatti tra le 150 e le 180.

Moto Guzzi Mgs-01 Corsa, le caratteristiche tecniche

Dai tratti esotici non essendo fatta negli States e forse per quello particolarmente apprezzata dai locali, questo raro modello di Mgs-01 Corsa ha convinto un cittadino californiano a buttarci dentro 45.000 dollari, ossia circa 44.500 euro, pur di assicurarsela. Dotata di propulsore bicilindrico a V da più di 1,2 litri di cilindrata e quattro valvole, vanta 130 cv per 192 kg di peso.

Nelle sue imprese in circuito si distinse nella Battle of the Twins di Daytona e nel Campionato Italiano Supertwins. Raffinata ed elegante, la moto appena venduta, finora sotto tutela della Iconic Motorbike Auctions, ha sulle spalle solamente qualche giro sul tracciato di Willow Springs.

Qualche pillola di storia