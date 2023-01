Dove viene prodotta la FIAT? Ecco tutte le varie fabbriche del marchio

La Fiat è una delle auto che ha saputo espandersi maggiormente negli ultimi anni, ma non tutti sanno dove viene prodotta in questo periodo.

Poter lavorare in un’azienda così importante come la Fiat sicuramente è un grande onore per tantissime persone, per questo motivo è bello conoscere nel dettaglio dove sono le varie sedi di una delle aziende più storiche importanti d’Italia.

Sicuramente i tempi sono cambiati rispetto al passato dove l’azienda si trovava solamente con la sede principale di Torino, allo stabilimento di Mirafiori, dove si è scritta davvero la leggenda del marchio piemontese.

La produzione delle automobili targate Fiat all’interno di questa azienda infatti ha iniziato addirittura nel lontano 1939 e ancora oggi rappresenta a tutti gli effetti uno degli snodi più importanti nel mondo automobilistico italiano.

La Fiat però ha capito che doveva ampliare sempre di più i propri orizzonti, infatti nel 1968 è stato aperto lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, uno dei luoghi leggendari di casa Fiat, dove vengono prodotte l’Alfa Romeo Tonale e la Fiat Panda.

Poco dopo ha aperto nel 1972 lo stabilimento di Piedimonte San Germano, conosciuto da tutti come lo stabilimento di Cassino e infine è nato lo stabilimento di Melfi aperto nel 1993 e dove vengono prodotte la Jeep Renegade e la Jeep Compass.

Fino a qualche anno fa vi era anche lo stabilimento di Termini Imerese, con l’azienda che però ha deciso che non vi erano più le condizioni per poter portare avanti il progetto nella terra siciliana.

Non tutti però sanno che la Fiat è una delle aziende che ha delocalizzato fin da subito la propria produzione, in modo tale da poter mantenere quanto più bassi possibili i costi e fare in modo che le utilitarie vendute potessero essere a prezzi abbordabili.

Andiamo allora insieme a vedere quali sono gli stabilimenti della Fiat che sono ancora aperti oggi pur trovandosi all’estero, con il giro del mondo che è davvero completo.

Stabilimenti Fiat all’estero: sedi non solo in Italia

La primissima azienda Fiat che è stata delocalizzata fuori dall’Italia ha avuto la sua espansione in Brasile, principalmente nella sede di Betim, con la sua apertura che avvenne addirittura nel 1973.

Al suo interno vengono prevalentemente realizzate tutte quelle vetture che vengono totalmente riservate al mercato sudamericano, dunque non deve sorprendervi il fatto di non conoscere modelli come la Argo o la Pulse.

Con la fine della Cortina di ferro si capì però come l’Est Europa avrebbe potuto essere una vera e propria gallina dalle uova d’oro per le aziende italiane, infatti nel 1992 venne aperta a Tychy la sede polacca, dove vengono ancora oggi realizzate la Lancia Ypsilon, la Abarth 595 e la Jeep Avengers.

Il Sudamerica però si è aperto sempre di più al mondo Fiat anche nel 1995, anno in cui è stata fondata la sede di Cordoba in Argentina dove viene attualmente prodotta solamente la Cronos.

Il Brasile però è una delle nazioni dove risiedono la maggior parte degli italiani all’estero, per questo motivo a quel punto era fondamentale aprire anche un nuovo stabilimento, infatti nel 2005 nacque la sede di Goiana.

Si può dire a tutti gli effetti che la Fiat sia una delle aziende che ha saputo lavorare maggiormente negli ultimi anni cercando di ampliare sempre di più i propri orizzonti, mettendo così nelle condizioni migliori proprio operai di potersi sentire veramente parte di un progetto molto importante come quello della casa torinese.