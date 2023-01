Chi è il proprietario della Fiat attualmente? Questa è la situazione

La Fiat è una delle aziende storiche in Italia e per questo esserne il Presidente è motivo di grande vanto e onoro per chiunque.

Una delle aziende più importanti della storia d’Italia è sicuramente la Fiat, con il noto marchio torinese che ha dato l’opportunità al Belpaese di poter veder realizzare una serie di macchine che hanno saputo entrare nella leggenda, ma ora le cose sono molto cambiate.

La realtà dei fatti è che nel mondo odierno non si può pensare di poter andare avanti da soli, anche nel mondo industriale, per questo motivo è stata fondamentale riuscire a dare vita a un gruppo unito come quello Stellantis.

A capo del gruppo chiaramente non poteva non esserci John Elkann, con il rampollo della famiglia Agnelli che viene considerato a livello internazionale come una delle più importanti figure manageriali che ci possano essere.

Questo dunque gli ha permesso di poter gestire il gruppo di maggioranza e le sorti dell’azienda, con ormai la Fiat che rappresenta un vero e proprio marchio mondiale e che ha saputo farsi apprezzare nel pianeta.

Dunque si può dire senza colpo ferire che attualmente il proprietario della Fiat sia John Elkann , ma dovendo gestire tutte le varie aziende presenti nel Gruppo Stellantis si è deciso di dare spazio a un amministratore delegato che dovrà cercare di gestire direttamente le sorti della casa torinese.

Dal 2014 a oggi il ruolo di amministratore delegato all’interno della Fiat viene infatti portato avanti dal francese Olivier Francois, nato a Parigi il 4 ottobre del 1961 e che ha sempre avuto una carriera di primo livello all’interno del mondo dei motori.

I suoi inizi infatti sono avvenuti con la Citroen, un’azienda che gli ha permesso di poter entrare a far parte della realtà motoristica nel 1990, con il suo passaggio in Italia che avvenne nel 2001 quando venne messo a gestire proprio la principale sede italiana.

L’Italia dunque era nel suo destino, con il passaggio alla Fiat che arrivò solamente nel 2005, con Sergio Marchionne che aveva visto in lui l’uomo giusto per poter risollevare le sorti dell’azienda e così inizialmente venne messo all’interno della Lancia.

Olivier Francois e la Fiat: un amore lungo vent’anni

Il suo ottimo lavoro all’interno nella Lancia gli permise di scalare sempre di più le gerarchie, tanto è vero che nel 2009 ha avuto modo addirittura di diventare il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Chrysler.

Alla fine nel 2014 riuscì a diventare l’amministratore delegato della Fiat, grazie soprattutto al duro lavoro e a una serie di iniziative che gli avevano permesso di poter ampliare sempre di più il marchio soprattutto da un punto di vista pubblicitario.

Il marketing per lui infatti era una vera ragione di vita, tanto è vero che con le sue iniziative riuscì a lanciare sempre di più nell’immaginario collettivo il mito della 500, realizzando sempre di più una serie di automobili di prestigio.

Tra i personaggi più famosi che hanno avuto modo di poter collaborare direttamente con la Fiat ci sono figure come Sting, Lady Gaga e Britney Spears, tutte decisioni volute proprio dalla perseveranza di Olivier Francois.

Insomma si può dire sicuramente che tutto stia andando per il verso giusto con un grande amministratore delegato e con John Elkann che dunque ha avuto modo ancora una volta di avere la giusta visione d’intenti da un punto di vista aziendale.