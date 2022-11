Audi Q3, in arrivo un restyling: ecco come sarà (VIDEO)

Il SUV compatto dell’Audi potrebbe cambiare look nel 2023. L’ultimo render mette in risalto le linee tondeggianti del nuovo corso del marchio tedesco.

L’Audi Q3 è un SUV che sta spopolando da molti anni. E’ il terzo modello della serie Q, prodotta dalla casa dei quattro anelli. Rispetto alle sorelle maggiori, Q5 e Q7, è di dimensioni più piccole e adatte anche alla city. Il primo modello è stato presentato nel 2011 sulla base del pianale PQ35 della Volkswagen Tiguan. Lunga 4,39 metri, larga 1,83 ed alta 1,60 conservava lo stile classico degli altri modelli della casa, specialmente nel frontale. Nel 2015 è arrivata la seconda serie, elaborata sul pianale della Volkswagen Golf, MQB.

Il marchio di Ingolstadt, città della Baviera tra Monaco e Norimberga, fa parte, naturalmente, del gruppo VW. La seconda serie è, leggermente, cresciuta nelle dimensioni. Lunga 4,48 metri, larga 1,85 e alta 1,61 fu assemblata nello stabilimento spagnolo di Martorell, nei pressi di Barcellona. Il SUV compatto garantisce un buon comfort e un ampio bagagliaio che va da 460 a 1365 litri. L’Audi Q3 pesa meno di 1500 kg, grazie all’uso dell’alluminio per il cofano motore e il portellone. La scocca della vettura, invece, è molto resistente, presentando l’uso di acciai d’alta qualità. Il design è improntato sulla robustezza. La vettura è equipaggiata da motori benzina 2.0 TFSI da 170 oppure 211 CV più il Diesel 2.0 TDI da 177 CV.

Per chi non volesse esagerare con la cavalleria è disponibile il meno potente 140 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 marce. Due le trasmissioni previste: manuale a 6 marce o s-tronic a 7 marce di serie sulle versioni più potenti. Il cambio s-tronic presenta una bella novità, disinnestando la frizione per consentire alla vettura di scorrere più liberamente e rimuovendo alcuni attriti di trascinamento. Si tratta di una funzionalità che può essere gestita dal guidatore. Se si evita l’inserimento i consumi possono essere ridotti. E’ una bella opzione in più. L’Audi Q3 2.0 TFSI da 211 CV riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h. La versione 2.0 TDI 140 CV a trazione anteriore presenta un consumo di 5,2 litri di gasolio ogni 100 km.

E’ un’auto adatta per una famiglia e risponde a diverse esigenze. Se la cava bene nel fuoristrada ed è perfetta anche per lunghi viaggi. La Q3 Vail, invece, monta un propulsore 2.5 TFSI da 314 CV e 400 Nm di coppia abbinato alla trazione integrale e al cambio a doppia frizione S Tronic con sette marce. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi con una velocità massima di 262 km/h. Una vera bestia, con cerchi 20 pollici e barre in alluminio per montare gli sci. Del resto il nome non mente. Una versione molto interessante è la RS Q3, primo SUV della storia del marchio pensato per le massime performance. L’auto equipaggia un propulsore 2.5 da 310 CV che assicura lo 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.

Nel 2014 sono arrivati dei restyling che hanno reso l’auto più moderna. La griglia del SUV ha una cornice cromata molto grande che arriva a toccare i fari su ogni lato e circonda la classica mascherina Audi. Le prese d’aria sono state modificate per fare respirare l’auto. Tutti i motori della gamma, infatti, sono stati migliorati. Il turbo a benzina da 1,4 litri presenta la tecnologia dei cilindri “on-demand”, capaci di essere più efficienti, spegnendo due cilindri quando non vi è la necessità di una potenza supplementare.

Audi, il restyling della Q3

I motori a benzina 2.0 TFSI sono passati da 180 CV a 220 CV. I due motori diesel, invece, sono schizzati da 150 CV a 184 CV. L’ultima versione della RS Q3 è equipaggiata da 30 CV supplementari, arrivando a quota 340 CV. La coppia è salita ora a 450 Nm, 30 Nm in più rispetto alla precedente versione. I passaruota e le modanature dell’auto sono a tinta carrozzeria. Alcuni precedenti modelli della casa avevano la caratteristica del bicolor con la plastica nera che esaltava il look fuoristradistico. La tinta, tra l’altro, può essere elegante ma non è il massimo in città. Basta poco per ritrovarsi, nel traffico o nelle manovre di parcheggio, con uno scippo evidente.

Date una occhiata al SUV elettrico del Biscione. L’Alfa Romeo avrebbe intenzione di puntare su una nuova Giulia. Il restyling dell’Audi, che osserverete nel video in basso del canale YouTube Mahboub 1, presenta un rimodellamento dei gruppi ottici. Particolare attenzione è stata posta sul design del frontale. Le modifiche all’interno non solo così evidenti. L’auto ha un look avveniristico e la qualità è sempre altissima. Lo spazio per i sedili posteriori la rende un’auto super comfotevole e dall’ottima capacità di carico. Vi lasciamo alle immagine della nuova Q3.