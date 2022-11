Ferrari, statistica drammatica: il dato che lancia l’allarme a Maranello

La Ferrari del 2022 ha deluso e non poco, dimostrandosi poco affidabile oltre che palesare guai negli sviluppi. Il dato non può mentire.

In casa Ferrari è in atto una rivoluzione che ha ben pochi precedenti nella storia. Mattia Binotto è prossimo all’addio alla Gestione Sportiva, con Frederic Vasseur pronto ad ereditarne il ruolo di team principal. L’argomento di cui vi parleremo oggi dimostra, in pieno, che questo gruppo di lavoro ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, impattando anche sul lavoro dei team clienti.

I problemi di affidabilità hanno costretto Charles Leclerc e Carlos Sainz a tanti ritiri ed a diverse sostituzioni della power unit, portandoli a dover partire dal fondo della griglia in fin troppe occasioni. In queste condizioni, pensare di giocarsi il titolo mondiale è pura utopia, e cambiare il personale sembra essere l’unica cosa da fare.

La Ferrari aveva puntato tutto su questo 2022, ma i risultati della pista hanno detto che Max Verstappen e la Red Bull hanno avuto vita facilissima. Inoltre, anche la Mercedes si è fatta sotto, e per pochi punti non è riuscita a beffare il Cavallino nella lotta per il secondo posto tra i costruttori. Ora affronteremo un argomento molto interessante, che testimonia il fallimento della gestione Binotto.

Ferrari, la Rossa ed i motorizzati ultimi nei giri percorsi

La Ferrari ha bisogno di fare degli enormi passi in avanti sul fronte dell’affidabilità, come dimostra la classifica che abbiamo preparato qui in basso. La Mercedes e la Red Bull sono le state che hanno completato più giri di tutti, e lottare per il mondiale facendo 200 in meno dei tuoi avversari è un pessimo punto di partenza per la Scuderia modenese.

Il dato inquietante è confortato anche dal chilometraggio e dai giri percorsi da Haas ed Alfa Romeo Racing, che assieme alla squadra ufficiale di Maranello sono in chiusura di questa speciale classifica. Per il 2023 occorrerà rivoluzionare il modo di lavorare, altrimenti saranno guai seri.