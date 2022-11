Bagnaia, dedica commovente: le sue parole colpiscono i fan

Pecco Bagnaia è ormai un pilota di primissimo livello e il suo cuore è grandissimo, per questo motivo la sua dedica è stata davvero unica.

La stagione 2022 è stata sicuramente leggendaria per il mondo della Ducati, con il trionfo di Pecco Bagnaia che ha riportato la Scuderia di Borgo Panigale in vetta al mondo dopo ben 15 anni, con il pilota piemontese che ha avuto così l’occasione di poter far commuovere tutti quanti con una meravigliosa dedica.

Abbiamo assistito a un anno davvero meraviglioso per la MotoGP, con le gare che hanno dato l’opportunità di poter assistere a una straordinario momento di sport.

Erano davvero tante stagioni che non si vedeva una lotta al vertice così estenuante e così tirata, con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che hanno sicuramente permesso al grande pubblico di tornare ad appassionarsi alle due ruote.

La MotoGP non smetterà mai di ringraziare i due campioni, considerando infatti come il 2022 era il primo anno senza Valentino Rossi, un pilota che da tempo non lottava più per il vertice, ma che era sempre sinonimo di spettacolo.

Dunque sono stati davvero tutti contenti in questa stagione, tutto sommato anche quel Fabio Quartararo che ha dovuto chiudere al secondo posto, ma lo ha fatto a bordo di una Yamaha che a inizio anno non sembrava poterlo lottare per il titolo.

Un altro nel complesso che può ritenersi soddisfatto per la stagione disputata è l’australiano Jack Miller, con l’oceanico che dunque ha avuto l’opportunità di poter gioire anche lui per il trionfo del compagno di squadra Bagnaia.

Miller non ha mai avuto l’opportunità di poter essere considerato la prima guida della Ducati, ma da quando è arrivato nel 2018, ovviamente passando inizialmente dalla Pramac, ha avuto modo di poter creare un rapporto splendido con tutta la Scuderia.

Il leggendario Jack è riuscito a portare sempre armonia e sorriso all’interno del box, risultando davvero fondamentale per la buona riuscita di queste stagioni.

Per poter vincere il primo pilota ha assolutamente bisogno di avere un compagno di squadra che possa aiutarlo nei momenti di difficoltà e soprattutto non provare quell’invidia che molto spesso ha portato a delle vere e proprie crisi interne.

Ora però è arrivato il turno di Enea Bastianini nel ruolo di secondo pilota della Ducati, anche se l’ex Gresini difficilmente sarà così accomodante come lo è stato Miller, per questo motivo dopo cinque splendide stagioni è arrivato il definitivo addio dell’australiano a Borgo Panigale.

Ovviamente è stato una decisione molto difficile sofferta, sia per il valore del pilota che soprattutto per la straordinaria bontà della persona, tanto è vero che Pecco Bagnaia ha deciso di mangiarlo con un post su Instagram davvero molto sentito.

“The last dance with the red baby! Have fun my friend i’m rooting for you”

La traduzione di queste parole di Bagnaia stanno a significare che questa è stata l’ultima volta che Jack Miller ha avuto l’opportunità di salire sulla Ducati, ovvero la “red baby”, ma ha voluto concludere dicendo che farà sempre il tifo per lui.

Bagnaia omaggia Miller: un’amicizia di lunga data

Dunque Pecco Bagnaia ha fatto intendere che dalla prossima stagione Miller non sarà più il suo compagno di squadra, ma ovviamente questo non limiterà minimamente la loro amicizia.

I due sono arrivati più o meno nello stesso periodo in Ducati, con il piemontese che venne inserito all’interno della Pramac nel 2019, dunque anche con la scuderia secondaria della casa di Borgo Panigale i due furono compagni.

In quelle stagioni qualcuno era addirittura convinto che sarebbe stato Miller il futuro della Ducati, tanto è vero che quando nel 2021 passò alla casa madre le prime prestazioni furono estremamente convincenti.

Nelle prime cinque gare riuscì a ottenere due straordinarie vittorie in Spagna e in Francia, ma purtroppo quei due exploit sono stati praticamente gli unici della sua carriera con Nuvola rossa.

Infatti oltre a quelle vittorie è riuscito a ripetersi solamente l’anno scorso in occasione del Gran Premio del Giappone, ovvero nella quintultima tappa del Mondiale che lo ha visto chiudere al quinto posto in classifica.

Forse qualcuno si sarebbe aspettato di più in pista, perché il talento è sicuramente di quelli cristallini e in tantissime circostanze ha dimostrato di essere un vero e proprio maestro, anche se tante volte gli è mancata quella cattiveria che serve per diventare grandi.

Ora lo aspetta una nuova avventura con la KTM, una Scuderia che sicuramente farà di tutto per poterlo mettere nelle condizioni di ben figurare, con la casa austriaca che vuole finalmente entrare nella lotta per il titolo Mondiale.

Dunque è arrivato definitivamente il momento di dirsi addio, ma chi ha onorato la Ducati come ha fatto Jack Miller rimarrà sempre nel cuore di tutti, non solo in quello di Bagnaia.