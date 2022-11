Jorge Lorenzo, l’ammissione sul futuro: ecco cosa non riesce a fare

Jorge Lorenzo è stato senza ombra di dubbio un mito del motociclismo, per questo motivo ancora oggi è amato davvero da tutti quanti.

Nonostante siano ormai diversi anni che Jorge Lorenzo non è più un pilota della MotoGP, lo spagnolo continua ampiamente a essere considerato uno dei più amati dal grande pubblico, per questo motivo ha ricevuto davvero tanti consensi di recente.

Sono pochi i piloti che riescono a diventare campioni del mondo, ancora di meno coloro che sono stati in grado di farlo per ben tre volte nella propria straordinaria carriera.

Per questo motivo Jorge Lorenzo può essere ampiamente considerato come uno dei più grandi motociclisti della storia, con la sua leggenda che è cresciuta sempre di più nell’ambito della MotoGP.

Senza ombra di dubbio è stata la Yamaha la Scuderia che gli ha permesso di poter diventare un mito assoluto, con il 2015 che rimane ancora oggi uno degli anni più leggendari, data la straordinaria rivalità con Valentino Rossi.

Nel 2019 ha deciso però di far terminare definitivamente la propria carriera nel MotoMondiale, una decisione che sicuramente ha rattristato molto i suoi tifosi, ma non per questo Lorenzo li ha abbandonati.

Negli ultimi anni infatti abbiamo potuto ammirare sempre di più il pilota spagnolo nel ruolo di commentatore, con la sua popolarità che è cresciuta sempre di più grazie a Dazn Spagna, ma anche con l’Italia continua a collaborare.

Infatti sta continuando uno splendido legame con la società Q8, con quest’ultima che molto spesso decide di dargli la possibilità di rispondere a diverse domande dei suoi fan.

Stiamo ovviamente parlando di una serie di interviste che vengono esclusivamente fatte in lingua italiana, in modo tale da poter avvicinare sempre di più lo spagnolo al pubblico del Belpaese.

Il pilota padroneggia davvero molto bene la nostra lingua, ricordiamo infatti come nelle stagioni 2006 e 2007 ebbe modo di correre con l’Aprilia, mentre il 2017 e il 2018 furono in Ducati.

Andiamo dunque a vedere le domande più significative che sono state fatte nei confronti di Jorge Lorenzo, con lui che ha risposto fin da subito col sorriso, ed è proprio questa una delle prime tematiche che sono state portate alla ribalta.

Un suo ammiratore infatti gli ha domandato se almeno in occasione delle sue vittorie riuscisse a ridere e si togliesse quella espressione sempre molto seriosa e ovviamente la risposta è stata positiva.

Anzi da questo punto di vista Jorge Lorenzo ha immediatamente rimandato il lettore, e ovviamente tutti gli altri, a riguardarsi alcune sue fotografie postate all’interno del suo profilo, dove chiaramente nelle gare vinte si lasciava andare sempre in un grande sorriso.

Lo spagnolo comunque giustifica ampiamente la domanda, infatti ha anche spiegato come prima delle gare si concentri davvero moltissimo e non riesca a provare alcun tipo di sensazione se non appunto grande tensione per la prova.

Jorge Lorenzo tra ritorno in pista e cucina: l’Italia lo ama

Un’altra domanda che riguarda la vita privata di Jorge Lorenzo, e il suo modo di fare, è stata fatta nell’ambito della cucina, ovviamente un qualcosa che interessa sempre molto agli spettatori.

In diverse circostanze lo spagnolo ha ampiamente dichiarato di essere un amante del cibo e adora davvero poter godersi una buona cena e un buon pranzo, per questo motivo qualcuno gli ha domandato se fosse anche un buon cuoco.

Se qualcuno di voi dovesse avere mai la fortuna di poter essere invitato a cena da Jorge Lorenzo ricordatevi però che con tutta probabilità andrete al ristorante oppure ordinerete da casa, perché lo spagnolo ha spiegato come adori mangiare, ma sia completamente negato ai fornelli.

La domanda più importante però sicuramente è legata al fatto che ha deciso di rientrare a tutti gli effetti nel mondo delle corse, con il pilota spagnolo che ha dimostrato ampiamente di non poterne fare a meno.

Ovviamente non può più essere considerato una prima guida nella MotoGP, soprattutto vedendo la grandissima generazione di nuovi piloti che si stanno mettendo in evidenza, ma lui ancora una volta ha voluto tornare in pista.

Ecco allora che un utente è proprio fatto questa domanda: “Ma allora non riesci proprio a stare senza le gare?” e a quel punto Lorenzo non ha potuto davvero far altro che dargli ragione.

Lo spagnolo comunque ha spiegato come la situazione sia davvero molto diversa rispetto al mondo della MotoGP, dato che allora era un lavoro a tempo pieno, mentre oggi con la Porsche Carrera Cup ha più possibilità di gestire il suo tempo libero.

Dunque quello che vi consigliamo è di tenere sempre aggiornata la pagina di Q8 Italia, perché molto spesso c’è la possibilità di poter effettuare una serie di domande a Jorge Lorenzo e magari la prossima volta sarà proprio un vostro quesito a essere risolto dal campione iberico.