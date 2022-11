Ferrari, scoperto il nuovo Raikkonen? Ecco di chi si tratta

La Ferrari è sempre attiva nello scovare i migliori giovani al mondo. La terza edizione delle Scouting World Finals è stata vinta da un sedicenne finlandese dalla belle speranze.

In un momento di profonda crisi per il Cavallino, l’Academy è alla ricerca dei campioni di domani. Per un giovane che sogna la F1, l’esperienza di Charles Leclerc rappresenta un faro e la più grande speranza di arrivare in alto. Il monegasco ha iniziato a muovere i primi passi sui kart, ma lo scatto determinante è avvenuto con il passaggio nella FDA, sotto l’ala protettiva di Nicholas Todt. Per approdare nelle categorie che contano, al di là di ciò che si sussurra nel Paddock, occorre avere un gran talento e una straordinaria base economica. Le Academy, però, possono aiutare anche piloti che non hanno genitori miliardari, come Stroll o Latifi.

Negli ultimi anni la Rossa non ha avuto straordinari interpreti. Dopo Leclerc, l’ultimo campione in F2 associato alla FDA è stato Mick Schumacher. Il tedesco ha avuto la strada spianata in F1, approdando alla Haas nel 2021, ma sin qui la sua esperienza è stata deludente. Nel suo primo anno non ha conquistato punti, mentre nella stagione in corso è stato surclassato da Kevin Magnussen. Ilott e Shwartzman non sono ancora esplosi, mentre Mick potrebbe già dire addio al circus al termine del 2022. Lo scouting della Scuderia continua a lavorare sui driver di domani. Il finlandese Tuukka Taponen è stato selezionato nella terza edizione delle FDA Scouting World Finals, a cui hanno partecipato sei piloti di ottimo livello. F1, Vasseur per salvare Leclerc? Ecco cosa accadrebbe in Ferrari. Date una occhiata anche alla carriera a Maranello di Mattia Binotto.

Tuukka Taponen ha corso con Tony Kart, squadra storica e partner della Academy per la ricerca dei talenti, ed è stato attenzionato per tutto l’anno, dopo aver ben figurato anche nella passata stagione. La FDA lo ha voluto fortemente, dopo un confronto finale con altri 5 giovani provenienti da 4 Paesi e 3 continenti: gli australiani Jack Beeton e Gianmarco Pradel, il brasiliano Emerson Fittipaldi Jr., il messicano Jesse Carrasquedo e il kartista Rashid Al Dhaheri, rappresentante degli Emirati Arabi Uniti. Tutti hanno mostrato di possedere un discreto talento, ma il potenziale migliore lo avrebbe il finlandese. Tuukka Taponen ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando capacità velocistiche sopra la media. A Fiorano e a Maranello il sedicenne ha stupito con prestazioni di alto profilo, aggiudicandosi l’edizione 2022 delle FDA Scouting World Finals.

Il finlandese seguirà le orme di James Wharton, vincitore del 2020, e di Rafael Camara e Oliver Bearman, entrati in Academy quest’anno dopo aver dimostrato le loro skill nelle finali del 2021. Cresciuto sui kart, Tuukka Taponen si è fatto notare nel 2020 nella categoria OKJ, conquistando un terzo posto finale nel FIA Karting European Championship e il titolo di vicecampione del mondo in Portogallo. Nella passata stagione, al debutto assoluto in classe OK, si è laureato campione del mondo a Campillos, in Spagna, in un fine settimana molto complesso per il meteo, mettendo in luce tutte le sue qualità. Nella classe KZ, nel 2022, si è distinto tra i migliori talenti del karting mondiale. Nei prossimi giorni inizierà il suo percorso professionale a Maranello, mentre i suoi impegni in pista saranno presto annunciati dalla Scuderia.

Ferrari, un nuovo talento finlandese

Giusto per comprendere le proporzioni dello scouting della Rossa, Tuukka Taponen è stato preferito in una selezione di oltre 200 piloti in tutto il mondo. Grazie anche ad ACI Sport, che monitora le serie europee, Tony Kart, Escuderia Telmex per l’America Latina e Motorsport Australia per l’area Asia-Pacific, che comprende anche l’Oceania, la Rossa può ambire a scovare un futuro fenomeno. I tifosi della Scuderia già sognano un nuovo Kimi Raikkonen, ancora oggi ultimo campione F1 della storia della Scuderia. Non tutti, naturalmente, sono destinati alla categoria regina del Motorsport, ma l’obiettivo della squadra e del giovane finlandese sembrano chiari.

Marco Matassa, Head of Ferrari Driver Academy, ha dichiarato: “Sono molto contento di accogliere Tuukka nella Ferrari Driver Academy. Lo avevamo osservato con attenzione lo scorso anno e ne avevamo intuito il potenziale che il ragazzo ha confermato in questa stagione. A un anno di distanza è maturato, sapendo aggiungere alla sua velocità di base altre qualità chiave come la capacità di interagire con i tecnici con commenti precisi e quella di recepire immediatamente le indicazioni che gli vengono date. In pista al volante di una vettura di Formula 4, Tuukka ci ha colpito subito per le sue prestazioni e per la notevole curva di apprendimento, considerando la sua limitata esperienza in monoposto. Si è inoltre mostrato umile e voglioso di lavorare, altre due doti che contraddistinguono i talenti più brillanti”.

“Sono veramente felice di essere stato selezionato per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy – ha annunciato Tuukka – la settimana trascorsa a Maranello, con la possibilità di guidare sulla pista di Fiorano, è stata un’esperienza splendida. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nella Academy con gli altri ragazzi e insieme agli ingegneri che ho avuto modo di conoscere in pista. Sono molto orgoglioso di vestire la casacca con il Cavallino Rampante della Ferrari”.