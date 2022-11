Hamilton, previsione sul ritorno di Vettel? Le parole di Lewis stupiscono

Lewis Hamilton ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Abu Dhabi, l’ultimo di questa stagione. Ecco le sue parole alla stampa.

Ultimo appuntamento per la stagione 2022 del mondiale di F1, con Lewis Hamilton che punta ad ottenere la prima e, a questo punto, unica vittoria. Per il nativo di Stevenage si tratta dell’ultima occasione per cercare di far perdurare il proprio record, ovvero quello relativo all’ottenimento di almeno un successo per ogni stagione.

Dal 2007 in avanti, anno del debutto con la McLaren-Mercedes, il britannico ce l’ha sempre fatta, ma ora la situazione è molto complessa. A dargli fiducia ci ha pensato il grande passo in avanti messo in mostra dalla Mercedes nelle ultime gare, sino alla vittoria di George Russell arrivata domenica scorsa in Brasile.

Ad uno che si chiama Hamilton però, non può non bruciare il fatto che il successo della sua squadra sia stato ottenuto dall’ultimo arrivato, e siamo sicuri che vedremo un Sir Lewis all’attacco in quest’ultima domenica di corse. Ad Abu Dhabi, l’inglese ha vinto in ben cinque occasioni, più di chiunque altro, ma conserva anche il ricordo della beffa più clamorosa della sua carriera.

Lo scorso anno, Max Verstappen gli portò via la possibilità di conquistare l’ottavo titolo mondiale all’ultimo giro, dopo la ripartenza dalla Safety Car successiva all’incidente della Williams di Nicholas Latifi. Quanto accaduto in quel finale costò il posto al direttore di gara della FIA, vale a dire Michael Masi, ed ha prodotto una valanga di polemiche durate per tutto l’inverno. 12 mesi dopo, Sir Lewis sembra aver dimenticato quanto accaduto, anche se nel cuore di un pilota è difficile mettere da parte un evento così importante e sportivamente drammatico.

Hamilton, ecco le sue parole in conferenza stampa

In quel di Abu Dhabi è andata in scena l’ultima conferenza stampa del mondiale di F1 targato 2022, nella quale il grande protagonista è stato Sebastian Vettel, prossimo al ritiro. Lewis Hamilton ha ricordato alcuni episodi del passato, sperando in un futuro rientro nel Circus del quattro volte campione del mondo.

Ecco le sue parole: “Cosa mi viene in mente pensando a Sebastian? Penso a lui stesso, da Baku 2017 in avanti il nostro rapporto è migliorato. Noi abbiamo avuto delle grandi battaglie, ero qui a pensare che gran parte dei piloti tornano come Fernando, magari lo fara anche lui. Spero che succeda, la F1 in qualche modo è in grado di attirarti anche dopo il ritiro, quando pensi che tutto sia finito e che è un capitolo chiuso“.

Vettel ha poi scherzato dicendo che al momento del ritiro di Hamilton tornerà in pista, confermando il bel clima e l’ottimo rapporto che si è creato tra i due dopo qualche tensione che c’era stata in passato. In seguito, Sir Lewis è stato interpellato sul potenziale della Mercedes, che ha dominato in Brasile con una doppietta capitanata però da George Russell.

“Se credo che qui saremo ancora davanti? Chi può saperlo, siamo ancora in una fase di apprendimento e di miglioramento della nostra macchina, non crediamo che questa pista sia troppo adatta alla vettura, potrebbe andare meglio per gli altri. Tuttavia, non sono ancora in grado di dare una valutazione completa, solo il tracciato potrà darci una risposta definitiva. Io sono comunque fiducioso e spero che vada come in Brasile“.

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà il 200esimo per il britannico al volante della Mercedes, con cui milita dal lontano 2013: “Il tempo vola, pensavo alla prima gara che ho fatto qui nel 2009 e c’era anche Seb, fu lui a vincere, ma è stato un percorso fantastico. Sono onorato di aver corso per tutti questi anni con la Mercedes, credo che sia una delle partnership più lunghe tra un pilota ed un team. Ne sono davvero fiero, dimostra la fedeltà che c’è tra di noi, è uno dei pilastri che mi lega a questa squadra“.

Abu Dhabi è stato teatro di un finale di stagione pirotecnico lo scorso anno, e per il sette volte campione del mondo non poteva mancare la domanda sull’ultimo giro che lo ha visto perdere il titolo mondiale a vantaggio di Max Verstappen, in quel 12 dicembre del 2021 che non dimenticherà mai.

“Cosa penso a tornare qui? Io non ci penso molto a dire il vero, non ho opinioni da esprimere. Negli anni precedenti ho vissuto tante belle esperienze, anche nella prima gara del 2009 in cui ebbi un guasto ai freni quando feci la pole position e poi mi dovetti ritirare mentre ero in testa. Io voglio guardare avanti e non pensare al passato, il mio periodo alla Mercedes è stato bellissimo, sono qui dal 1997 quando iniziai con loro“.

La stampa ha però insistito sull’ultimo giro dello scorso anno, ma Sir Lewis non si è scomposto: “Se potevo fare altro per tenere dietro Verstappen? No, non credo ci fosse nulla da fare, era più veloce grazie alle gomme Soft fresche e non ho rimpianti su quell’ultimo giro, è semplicemente andata così“.