Ferrari, modificata una 812 GTS: diventa un vero “stallone” (VIDEO)

Un noto tuner ha deciso di dedicare la sua attenzione a un modello Ferrari che oggi è uno dei modelli di punta del Cavallino.

Mentre il mercato dell’auto sembra in lenta ripresa con timidi segnali che sono arrivati dall’ultimo trimestre, tutte le case automobilistiche continuano a guardare al futuro e a presentare nuovi modelli. Ma soprattutto si pensa alla rivoluzione verde che porterà nel giro di pochi anni a un’offerta in pratica che vedrà solo modelli ibridi, prima del passaggio definitivo all’elettrico. Per alcuni marchi però c’è ancora tanta voglia di stupire prima del passaggio ad altri tipi di motori. La Ferrari ad esempio, prima di dare vita nei prossimi anni a una vettura completamente elettrificata, sta ancora dando grande risalto ai suoi classici, rivisti in chiave futura e con motori termici che ancora conquistano milioni di appassionati.

Tra le ultime nate a Maranello c’è la Purosangue, primo SUV della rossa che così si inserisce in un segmento mai esplorato prima d’ora e nel quale vuole togliere fette di mercato alle sue dirette concorrenti come Lamborghini e Porsche. Ma in mente ci sono tante altre idee. A partire dalla hypercar che debutterà a Le Mans nel 2023. E su questa e sull’esperienza maturata in F1 nascerà anche la hypercar stradale che dovrebbe vedere la luce nel 2024. Ad oggi, come ha rivelato il magazine online CarScoop, il progetto si chiama F250 e prevede la produzione di 828 unità.

Ferrari, una 812 GTS da togliere il fiato

Detto questo però oggi sta facendo scalpore un’altra Rossa davvero speciale, una 812 GTS. Si tratta della versione roadster della 812 Superfast, la GT ammiraglia di Maranello con motore anteriore V12 aspirato e che grazie ai suoi 800 CV di potenza è la spider di serie più potente sul mercato. E proprio in questi giorni il noto marchio che si occupa di tuning auto, Mansory, ha presentato al pubblico un versione speciale di questa Ferrari.

Si tratta di una creazione unica, come sempre è nel suo stile, chiamata Stallone Tempesta Nera. A caratterizzarla è un kit speciale che ha portato una modifica sostanziale del paraurti anteriore, che prevede ora un deviatore centrale, varie alette e un grande splitter in carbonio. Ulteriori prese d’aria si vedono sul cofano e sui pannelli anteriori, inoltre svettano delle robuste minigonne laterali e le nuove calotte degli specchietti laterali.

Proprio come quello anteriore, anche il paraurti posteriore è nuovo e presenta un design simile, con lame laterali, e incorpora un diffusore più aggressivo, che ha una luce di stop aggiuntiva nel mezzo. I terminali di scarico sono leggermente più grandi e c’è un’ala massiccia che mostra il nome non ufficiale del modello sui lati. La bandiera italiana è presente in alcune parti dell’esterno, come i parafanghi anteriori, l’alettone posteriore e le pinze dei freni, ed è presente anche sulla striscia che va dal muso fino al retro dell’auto. Rifinita in rosso e nero, questa Ferrari 812 GTS è davvero una vera belva.

Per quanto riguarda gli interni, l’intero abitacolo è estremo quanto la carrozzeria, con pelle rossa brillante, bordini bianchi a contrasto e tappetini trapuntati. Ma ci sono novità anche nel cuore di questa Ferrari, che ora ha un V12 da 6,5 ​​litri che eroga più potenza, 818 cavalli e 546 Nm di coppia. E lo scatto da 0 a 100 km/h è ancora più rapido, visto che avviene in 2,8 secondi.