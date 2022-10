Marko, preoccupazione in casa Red Bull: problema dopo la sentenza

Dopo la decisione della Federazione di punire la Red Bull per la vicenda budget cap violato, il talent scout Marko ammette di avere dei timori.

Nella giornata di venerdì è stata scritta la parola fine alla questione tetto di spesa violato da parte della Red Bull. La FIA ha reso noto che il team austriaco avrebbe utilizzato 1,8 milioni di sterline extra, a quanto pare indirizzati al catering, ignorando di inserirli nel report con il dettaglio dei costi.

In poche parole, a Milton Keynes non avrebbero imbrogliato dal punto di vista tecnico per avvantaggiarsi, bensì avrebbero fatto male i calcoli per quanto riguarda cibo e bevande dedicati allo staff. Anche per questo, l’ente governativo avrebbe adottato un provvedimento blando, infliggendo alla squadra una multa di 7 milioni di dollari e un taglio del 10% del tempo a disposizione in galleria del vento.

“Una misura draconiana“, ha affermato allarmato il boss Christian Horner. Non dello stesso avviso l’omologo della Mercedes Toto Wolff che tuttavia si è detto soddisfatto di aver assistito all’assegnazione di una punizione, con tanto di danno d’immagine per l’equipe rivale.

Decisamente meno sorridente il direttore sportivo Ferrari Laurent Mekies, secondo cui si tratta solo di solletico viste le prestazioni delle ultime due vetture sviluppate dal brand austriaco.

Ha invece parlato di “favole che non meritano di essere ascoltate“, un fortemente indispettito capo della McLaren Andreas Seidl circa la conferenza stampa tenuta dal responsabile del muretto energetico.

Se come al solito piuttosto che niente, è meglio qualcosa, la sanzione operata dal collegio federale lascia l’amaro in bocca ai concorrenti.

Marko in agitazione: colpa della FIA

Sulla scia di quanto sostenuto da Horner, pure Helmut Marko si è professato scioccato da una mano tanto pesante. In realtà, dati alla mano le ore da dedicare all’aerodinamica per la monoposto del 2023 restano 202, contro le 240 della Rossa e le 256 della Stella. Comunque non poche. Eppure, la paura di perdere quel margine che il team si è guadagnato in queste ultime stagioni di rincorsa è alta.

“Per noi rappresenterà un enorme handicap“, ha asserito a Sky Deutchland spiegando che a pesare sarà anche il carattere vetusto della loro wind tunnel. “La nostra è una delle prime costruite. Di conseguenza impiega di più ad entrare nella giusta finestra in termini di temperatura”.

Per il manager di Graz questa condizione li obbligherà ad essere perfetti. “Non potremo permetterci neppure un inciampo“, il suo grido.

Tornando al marito di Ginger Spice, oltre ad aver dichiarato di esigere le scuse da parte dei competitor per l’accusa di frode, il britannico ha ribadito che una riduzione del genere per quanto concerne la galleria del vento, significa doversi rimboccare le maniche come mai prima. “C’erano altre penalizzazioni a disposizione della FIA. Ma i nostri rivali hanno fatto pressione perché la sanzione si facesse sentire“, il suo sfogo. “Alcuni di loro sono andati di corsa a farsi intervistare. E sono certo che non considerino la penalità sufficiente. Probabilmente non lo sarebbe neppure se la nostra struttura venisse abbattuta“, ha concluso con rabbia, difendendo l’operato dei suoi. Ed evidentemente prendendo le distanze dall’accusa di essere un truffatore.