Valentino Rossi spicca il volo: acrobazia da brividi sulla moto

Valentino Rossi continua ancora oggi a essere uno dei piloti in assoluto più amati e di recente ha deciso anche di cambiare sport.

Nonostante abbia ormai chiuso carriera Valentino Rossi continua a essere senza ombra di dubbio considerato come uno dei più importanti piloti del mondo delle motociclismo, dunque ogni sua azione viene ancora messa in risalto e in luce del social network e dai suoi tifosi.

Riuscire a entrare nella leggenda come è stato in grado di fare Valentino Rossi è sicuramente un qualcosa di estremamente difficile e complicato, perché pochissimi in Italia hanno avuto il suo successo.

Il suo modo di fare sempre scherzoso e allegro ha aiutato ancora di più il ragazzo marchigiano a diventare amatissimo nel Belpaese e non soltanto, ma sono stati soprattutto i suoi grandissimi risultati in pista a convincere tutti quanti.

Gli anni d’oro con la Yamaha gli hanno permesso di poter vincere una serie di titoli che lo hanno reso immortale, con i nove Mondiali complessivi che rappresentano un grandissimo traguardo.

La sua voglia di correre sulle due ruote l’ha portato a chiudere la carriera davvero in là con gli anni, con le sue ultime prestazioni che nel complesso non furono molto positive, portando con sé anche una serie di critiche.

Questo 2022 dunque è stato il primo vero anno della MotoGP senza più Valentino Rossi, ma in realtà la sua presenza è sempre stata ben presente all’interno dei box.

Infatti la sua volontà di poter fare crescere sempre di più una serie di nuovi piloti, in modo tale da poter creare un nuovo Valentino Rossi per il futuro, lo ha portato a dare vita a una sua Scuderia e Academy.

Ovviamente però il suo tempo libero è ancora completamente dedicato alle due ruote, ma non si tratta più solamente delle variabili della MotoGP, ma sta spaziando in tutti i campi possibili.

Di recente ha deciso di ritornare in uno dei paesi che è sempre stato a lui caro, ovvero quello di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, con lo stesso Valentino Rossi che ne ha tessuto le lodi.

Il nove volte campione del mondo infatti ha spiegato ampiamente come questo paesino sia davvero molto caro per lui, soprattutto perché ha potuto crescere sportivamente iniziando a gareggiare, soprattutto con le moto da cross.

È proprio con questo tipo di motociclo infatti che Valentino Rossi si è esibito all’interno di social network, con il suo posto su Instagram che ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi fan.

Insomma ancora una volta il fenomeno marchigiano è riuscito a fare parlare di sé, ma questa volta ha voluto mettere in risalto soprattutto non soltanto la sua grande abilità alla guida, ma la bellezza del suo paese.

Valentino Rossi torna a casa: in motocross nella sua terra

Valentino Rossi dunque in questo momento è ritornato finalmente a casa nelle sue Marche, con Fermignano che dunque è stato ben contento di poter riabbracciare il suo campionissimo.

Il paese infatti è davvero molto vicino a quello delle origini di Valentino Rossi, ovvero quella Tavullia che ormai è diventata a tutti gli effetti una meta obbligata per tutti gli appassionati di motociclismo.

Il campione ex Yamaha inoltre ha spiegato perfettamente il perché si è trovato davvero molto bene nel suo ritorno alle origini, soprattutto perché ho potuto riassaporare i vecchi odori e sapori della sua terra.

Nel suo post infatti Valentino Rossi ha raccontato come in questo paese si mangi il pane con la salamina e si parli completamente dialetto, dunque ben diverso rispetto ai paddock e ai box della MotoGP.

Ogni tanto fa bene anche ai campionissimi riuscire a tornare dove sono cresciuti, soprattutto se hanno ottenuto un così grande successo come è capitato al mito assoluto del motociclismo italiano.

Sembrava davvero impossibile riuscire a superare una leggenda come Giacomo Agostini, con il fenomeno bergamasco che comunque mantiene ancora il record assoluto di vittoria nella storia delle due ruote.

Erano sicuramente anni molto diversi rispetto al nuovo millennio, Valentino Rossi probabilmente ha portato la realtà della MotoGP in Italia come mai nessuno prima, dunque può essere catalogato tra i più grandi sportivi di sempre della nostra storia.

Il legame con la sua terra è sempre stato davvero molto forte e non lo ha mai assolutamente nascosto, il che lo ha portato probabilmente ancora di più a essere amato.

Non si può negare però che sia molto bello vedere come Valentino Rossi ami tutte le varianti legate al mondo del motociclismo, con il motocross che potrebbe essere la sua nuova vita, almeno per quanto riguarda il passatempo, con il mitico Vale che chiaramente riesce a primeggiare anche in questo campo.