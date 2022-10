MotoGP, arriva una sorpresa per i fan: è una vera bomba

La MotoGP sta vivendo una stagione da sogno, per questo motivo sono diversi gli ospiti che appassionano i fan della top class.

Il Mondiale di MotoGP non è ancora concluso, con la possibilità di vedere tornare al trionfo un pilota italiano con Pecco Bagnaia che sicuramente sta entusiasmando sempre di più il pubblico del Belpaese, per questo motivo molti canali hanno deciso di venire incontro a tutti gli appassionati.

Era sceso tantissimo l’entusiasmo nei confronti della MotoGP in questi ultimi anni, soprattutto perché non c’era stato quel ricambio generazionale tanto atteso.

L’addio di fenomeni assoluti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner e tanti tanti altri hanno portato una nuova generazione che è sembrata essere fatta di ottimi piloti, ma poche leggende.

Questo però sicuramente è riuscito ad assottigliare sempre di più le differenze in pista, per questo motivo questo 2022 è sicuramente uno dei Mondiali più appassionanti, con diversi piloti che sono ancora in lizza per il titolo.

Non ci si deve sorprendere dunque se sono sempre di più i canali internet che stanno cercando di dare risalto sempre di più ai vari piloti, con con uno di quelli maggiormente apprezzati che sicuramente è “The show is you“.

Sono tanti anni che Alessandro Tenace e Alessio Stigliano stanno cercando di poter realizzare una serie di candid molto divertenti in modo tale da poter essere sempre di più apprezzati nel mondo della rete, con la MotoGP che nell’ultimo periodo è stata presa di mira.

Infatti vedendo nella pagina ufficiale del canale, notiamo come saranno proprio diversi piloti a essere i protagonisti della prossima puntata che si terrà in diretta alle ore 14:00 della giornata di mercoledì 12 ottobre, direttamente sul canale YouTube di “The show is you“.

Sono già stati annunciate i vari piloti che prenderanno parte a questo programma, con loro stessi che hanno deciso di sponsorizzare queste candid divertenti che li hanno visti come protagonisti e i nomi sono davvero di primissimo piano.

La grande MotoGP a The Show is you: non perdete l’appuntamento

Saranno addirittura otto i piloti che verranno presi in considerazione in questa puntata di The show is you, con gli italiani che sicuramente rappresentano la maggior parte dei protagonisti della puntata.

Ovviamente quello che suscita il maggior interesse è Pecco Bagnaia, con il pilota della Ducati che è in lizza per la vittoria del Mondiale, con il suo distacco di soli due punti da Fabio Quartararo che sta entusiasmando tutti.

Oltre a lui ci sarà anche il suo compagno di scuderia Jack Miller, ma sarà presente anche il suo futuro collega in Ducati, ovvero quell’Enea Bastianini che ha ancora qualche vaga e lontana possibilità di successo iridato.

Tra i vari presenti ci saranno anche Nicolò Antonelli, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, oltre che allo spagnolo Jorge Martin.

Non solo piloti, perché ci sarà presente anche il team manager della Ducati Serafino Foti, dunque sarà davvero molto interessante capire come si svilupperà questa puntata.

Appuntamento dunque alle ore 14:00 di oggi pomeriggio su canale YouTube dei “The show is you” con le risate che sicuramente non mancheranno e con la MotoGP che si metterà a nudo per poter scoprire vari segreti dei piloti.

Non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che sicuramente tutti quanti si augurano che questa puntata possa essere ben inaugurante nei confronti di Pecco Bagnaia in vista della sua rincorsa al suo primo Mondiale.