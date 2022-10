F1, la McLaren torna al passato? La notizia sconvolge gli appassionati

La McLaren è una delle Scuderie più importanti nel mondo dei motori e di recente ha avuto modo ancora una volta di far parlare di sé.

Sicuramente una delle Scuderie più importanti della storia della Formula 1 è la McLaren, con la casa inglese che negli ultimi anni non ha sicuramente attraversato il suo migliore periodo storico, ma nonostante questo è sempre rimasta nel cuore di tutti i grandi appassionati.

Sono ormai passati davvero tanti anni dall’ultima volta che si è vista una McLaren competitiva per la vittoria del Mondiale, con gli anni di Lewis Hamilton e Jenson button che però non hanno mai portato al titolo iridato.

Ovviamente c’era l grandissima aspettativa sulla coppia dei due campioni del mondo prima del 2008, quando l’inglese era compagno di squadra del finlandese Heikki Kovalainen, e poi del 2009, con Button che aveva vinto il suo storico mondiale con la Brawn GP.

Dal 2012 in poi però la situazione in casa a Woking si è fatta sempre più complicata, con il periodo tra il 2017 e il 2018 che è stato sicuramente il peggiore in assoluto, mentre negli ultimi anni si sta rivedendo la luce.

Ovviamente la lotta per il titolo mondiale è un qualcosa di irrealizzabile, ma almeno il quarto posto rimane blindato ben davanti rispetto alla concorrenza, con Lando Norris che in questo momento rappresenta una delle più grandi promesse del Motorsport.

I tifosi più giovani dunque faranno fatica a credere al fatto che c’è stato un periodo in cui la Scuderia principale della Formula 1 fosse proprio la McLaren, tanto da essere considerata addirittura inarrivabile.

Siamo attorno alla fine degli anni 80, con Alain Prost e Ayrton Senna che hanno formato una delle coppie più incredibili e vincenti della storia dell’automobilismo, ma allo stesso tempo fu davvero molto complicata la loro convivenza.

Nel 1988 il regolamento aiuta il brasiliano a vincere il suo primo titolo Mondiale, mettono nel 1989 toccò la transalpino ottenere il terzo trionfo iridato della carriera, ma nel 1990 arrivò la separazione.

Prost passò alla Ferrari nel tentativo di contrastare la super McLaren, ma alla fine fu ancora una volta Ayrton Senna a vincere così nel suo secondo titolo Mondiale della carriera, un traguardo che viene ancora oggi celebrato dalla Scuderia inglese.

La McLaren al Velocity Invitational nel nome di Senna

Questo weekend sarà l’unico del mese di ottobre dove non vedrà le scuderie di Formula 1 impegnate in un Gran Premio, ma la McLaren comunque ha deciso di prendere parte al Velocity Invitational in quel di Laguna Seca negli Stati Uniti.

In questo modo ci sarà la possibilità di vedere ancora una volta correre le storiche monoposto che hanno fatto la leggenda assoluta della Formula 1, con la McLaren che dunque ha deciso di prendervi parte, come viene riportato anche nella sua pagina Instagram, con la storica vettura che condusse Ayrton Senna alla vittoria del Mondiale del 1990.

Sicuramente si tratta di uno splendido tuffo nel passato per tutti i grandi appassionati di automobilismo, soprattutto perché il ricordo del mago brasiliano è ancora ben saldo nel cuore di tutti i tifosi.

Un campione come Senna è stato sicuramente delizioso da poter vedere, dunque solamente assistere al ritorno in pista della sua monoposto regalerà un colpo al cuore per tutti gli appassionati della categoria.

La sua morte nel 1994 è ancora uno dei momenti più tragici della storia delle quattro ruote, per questo motivo non sono mai assolutamente mancati i momenti di ricordo della sua figura che rimane una delle più leggendarie di sempre.

La McLaren dunque è pronta almeno per una gara di esibizione a ritornare in auge, perché sicuramente quella monoposto fu a dir poco dominante, riuscendo a tutti gli effetti a sbaragliare la concorrenza della grande Ferrari targata Alain Prost.