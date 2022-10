Bagnaia teme Quartararo: Pecco non si fida della Yamaha

Pecco Bagnaia ha salvato il salvabile dopo un sabato non facile, artigliando la prima fila davanti a Quartararo. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio della Thailandia scatterà con tre Ducati schierate in prima fila, cosa che è accaduta per la sesta volta in questa stagione. La pole position se l’è presa uno strepitoso Marco Bezzecchi, alla sua prima partenza al palo in MotoGP, grazie ad un 1’29”671, battendo per appena 21 millesimi Jorge Martin. Il terzo tempo lo ha fatto segnare Pecco Bagnaia in 1’29”775, restando staccato di un solo decimo dal battistrada.

Il rider torinese ha fatto un colpaccio nel finale, visto che con il primo run non era andato oltre il nono tempo e sembrava condannato a partire dalle retrovie. In seguito, l’alfiere della Ducati non si è scomposto ed ha trovato un gran giro, artigliando la prima fila che gli permetterà di partire subito davanti a Fabio Quartararo.

La lotta per il mondiale è ormai riservata solo a Bagnaia ed a “El Diablo”, dal momento che Aleix Espargaró, che è già più lontano nel mondiale, partirà solo tredicesimo a causa di un’Aprilia in grossa difficoltà qui a Buriram. Sul fronte del passo gara, c’è da attendersi davvero una gran battaglia tra Pecco il campione del mondo in carica, i quali hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto agli avversari.

Da non sottovalutare lo stesso Bezzecchi, che alle interviste si è mostrato carico di ottimismo per quanto fatto vedere sia in qualifica che nei long run delle prove libere. Il Mooney VR46 Racing Team ha lavorato tantissimo sulla Ducati del poleman per cercare di fare un passo in avanti tra venerdì e sabato, ed il responso odierno ha sottolineato che l’obiettivo è stato raggiunto.

La gara rappresenta una vera e propria incognita, considerando che in tanti hanno fatto vedere di poter essere molto competitivi. Pecco e Quartararo sono i grandi favoriti, con l’iridato che è riuscito finalmente a qualificarsi tra i primissimi e che avrà un gran bel jolly da non sprecare. La Thailandia sarà una di quelle tappe che decideranno l’esito del campionato in questo finale di stagione.

Bagnaia, ecco le sue parole al termine delle qualifiche

Pecco Bagnaia va a caccia della vittoria a Buriram, dove ha l’obiettivo di tornare a recuperare punti su Fabio Quartararo e dimenticare in fretta il ritiro di Motegi. Il rider torinese è riuscito a mettersi alle spalle il campione del mondo, nella speranza di poterlo sconfiggere anche in chiave gara.

Al termine delle qualifiche, Pecco ha parlato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, parlando delle qualifiche e palesando un grande ottimismo in chiave gara: “Il miglioramento tra primo e secondo giro? Con la prima gomma era impossibile spingere, la moto scivolava in ogni curva ed anche in ingresso, però alla fine ci siamo ripresi ed ogni tanto queste cose possono capitare. Nel secondo tentativo le cose sono andate molto meglio, 29’’7 pensavo che fosse molto buono, ma gli altri due hanno fatto sicuramente un gran lavoro“.

Bagnaia si è poi congratulato con Marco Bezzecchi, autore di una vera e propria impresa con la sua primo pole position in carriera in MotoGP: “Complimenti al “Bez” perché si meritava questo risultato, la gara è domani e vogliamo far bene. Se è il risultato che volevo? Sono molto più contento per il passo gara che ho provato in questi giorni che per il mio giro in qualifica, come ho già detto ho faticato con la prima gomma nel Q2, non mi sono trovato bene. Comunque, essere in prima fila è sempre positivo, sono in una buona posizione“.

“Nelle quarte libere ho avuto un ottimo passo gara, ero molto costante sulle gomme e sono riuscito a girare forte sino alla fine dello stint. Ieri è andata bene nelle seconde libere, oggi altro passo in avanti rispetto ad inizio week-end, mentre stamattina è stato molto strano. Nel momento del time attack c’era la fila di piloti che preparavano il loro giro, quindi non ho potuto migliorare“.

Pecco ha poi rimarcato il discorso sul passo gara, sottolineando che l’avversario principale sarà proprio Fabio Quartararo, molto veloce nelle libere: “Ci siamo concentrati sul provare il passo, ma la sessione migliore di oggi è stata sicuramente l’ultima. Che gara mi aspetto? Partire, spingere, mai mollare e riuscire ad arrivare alla fine, il consumo è tanto ma la performance resta alta. Non sarà comunque facile spingere per tutta la gara, ma ci proveremo. Fabio ha un ritmo simile al nostro, Jorge ha fatto un passo in avanti, ma è proprio Fabio il più forte insieme a noi“.