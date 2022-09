Nuovo terremoto in MotoGP: il team perde il main sponsor

Il team RNF di Razali dovrà trovare un nuovo title sponsor per il 2023: infatti, WithU ha annunciato che lascerà la MotoGP a fine anno.

Razlan Razali si trova nuovamente in una situazione spiacevole. Dopo che nel 2021 era stata Petronas a decidere di lasciare lui e la MotoGP, adesso è WithU a scegliere di fare la stessa cosa. Il suo team in due anni ha perso per due volte il title sponsor.

La partecipazione di RNF Racing al prossimo campionato non è assolutamente a rischio. Tuttavia, il manager malese vuole sicuramente garantirsi un nuovo partner solido che lo supporti e che migliori il budget a disposizione per il futuro. Dal prossimo anno inizierà la collaborazione con Aprilia e il suo obiettivo è quello di fare risultati diversi da quelli degli ultimi anni di partnership con Yamaha.

La presenza di uno sponsor forte è sempre utile e Razali si sta muovendo per trovare una soluzione soddisfacente. Forse la firma con Aprilia può aiutarlo, visto che la casa di Noale è in grande crescita in MotoGP. Rimanendo con Yamaha e considerando gli ultimi risultati pessimi, sarebbe stato forse più difficile trovare un altro partner.

WithU lascia la MotoGP: Razali cerca un altro main sponsor

Matteo Ballarin, consigliere delegato di WithU, ha spiegato in un’intervista a L’Arena perché ha deciso di abbandonare la sponsorizzazione in MotoGP: “È molto impegnativa e la situazione di mercato ad oggi non dà visibilità. Vogliamo approfondire con la pallavolo, andando avanti perché siamo molto coinvolti e ci sentiamo parte protagonista. Non significa che aumenteremo la sponsorizzazione nella pallavolo, ma basta MotoGP”.

Il fondatore di WithU ritiene che la presenza nel Motomondiale non sia più funzionale alla crescita dell’azienda. Preferisce concentrare gli sforzi sul Verona Volley, squadra del massimo campionato italiano di pallavolo della quale è partner.

Ballarin ha dovuto fare i conti con la crisi del settore energetico, uno degli ambiti in cui opera, e anche ciò ha influito nella sua decisione: “Noi viviamo una doppia crisi. Europe Energy Spa, mia società storica, ha chiesto un concordato. WithU è un brand a parte, però fortemente collegato. Abbiamo bisogno di farci conoscere, altrimenti le persone non sanno che esistiamo”.

Anche se la MotoGP garantisce della visibilità, è comunque costosa e senza risultati non si ha il ritorno desiderato. WithU ha preferito non andare avanti con il team RNF Racing, nonostante inizialmente sembrasse supportare il nuovo progetto con Aprilia.