F1, allarme meteo in Olanda: arriva una pessima notizia

Il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di F1 si correrà in Olanda sul circuito di Zandvoort. C’è una news inaspettata sul clima.

Il circus della F1 è pronto a spostarsi a Zandvoort per la quindicesima tappa del mondiale. Dopo il successo dominante della Red Bull Racing a Spa Francorchamps, la Ferrari si prepara a rispondere tra le mura amiche di Max Verstappen. L’idolo di casa farà di tutto per trionfare, nuovamente, davanti all’orange army. Prevista una invasione di fan per celebrare la cavalcata del giovane di Hasselt.

La Red Bull Racing, inoltre, è sembrata irrefrenabile in Belgio. Il campione in carica, ex numero 33 della griglia, ha recuperato dalla quattordicesima alla prima posizione in soli 12 giri. Una rimonta sensazionale, la più veloce della storia della F1. La realtà è che gli sviluppi sulla wing car austriaca hanno funzionato a meraviglia, le caratteristiche particolari del layout di Spa hanno aiutato e, per di più, Verstappen ha tenuto un ritmo superiore a tutti. Al momento l’olandese appare il pilota più forte in pista. Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale nel 2021, nel acceso duello all’ultima curva con Hamilton, il campione olandese è maturato. Ora Max non avverte la pressione di dover vincere a tutti i costi, avendo già in bacheca un titolo.

Nel prosieguo della carriera il numero 1 potrebbe battere qualsiasi record. La Red Bull Racing ha raggiunto un livello tecnico, nettamente, superiore a tutti. Non solo la vettura si è rivelata vincente, ma il team commette pochissimi errori. Sul piano strategico la squadra è quasi infallibile e il lavoro dei tecnici, nonostante la sfida finale sino ad Abu Dhabi con la Mercedes, è stato eccellente. L’auto ad effetto suolo austriaca ha vinto, sin qui, dieci tappe delle quattordici corse. Nove successi li ha portati a casa il campione del mondo, mentre Perez si è aggiudicato il round di Monaco. La Ferrari si è dovuta accontentare di quattro trionfi complessivi, tre di Leclerc e uno di Sainz a Silverstone.

F1, allarme meteo in Olanda

Alla vigilia del Gran Premio del Belgio le previsioni del meteo davano qualifiche e gara bagnata. Alla fine, per fortuna, il clima non è stato come quello del 2021. La gara di Spa si è disputata sull’asciutto, esaltando le qualità velocistiche della RB18. L’ennesima doppietta ha mandato un segnale chiaro al campionato. Max Verstappen guarda tutti dall’alto in basso, potendo godere di un vantaggio clamoroso su Sergio Perez e Charles Leclerc. Max ha 284 punti, mentre Leclerc, dopo il sesto posto di Spa, è a quota 186 punti, scavalcato anche da Sergio Perez a 191. Il monegasco è incalzato anche dal suo teammate, a soli 15 punti.

La Red Bull Racing non ha lasciato scampo ai competitor. La squadra austriaca presenta un margine di 118 punti sulla Ferrari, essendo salita a quota 475 punti, davanti alla Scuderia a 357. Il mondiale ormai sembra finito e le prossime tappe possono rappresentare una parata per il figlio d’arte di Jos. A Zandvoort l’obiettivo sarà rendere felici i tifosi sulle tribune. La RB18 con la nuova power unit ibrida è un missile. Le caratteristiche del tracciato dovrebbero aiutare la Ferrari ad essere della partita, ma ormai i giochi sono fatti. Servirebbero quattro ritiri di Verstappen e altrettanti successi di Leclerc per rialzare la china. In Belgio la squadra austriaca non ha avuto rivali e ha conquistato l’ennesima doppietta stagionale.

Sainz ha limitato i danni, arrivando al terzo posto. La superiorità tecnica della RB18 è risultata troppo schiacciante. Il debutto della nuova direttiva tecnica, la TD39, potrebbe aver segnato definitivamente la contesa. Qui trovate tutti gli orari del weekend in Olanda. Non perdetevi nemmeno una sessione, ma una brutta notizia è giunta nelle ultime ore. E’ prevista, infatti, pioggia nel weekend. Secondo Weather.com, come riportato dal magazine GPBlog, venerdì sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 26 gradi. La probabilità di pioggia nelle FP3 e nelle qualifiche è del 73%. La temperatura non dovrebbe superare i 23 gradi. Per domenica i piloti potrebbero dover affrontare la corsa sotto degli acquazzoni. La temperatura il giorno della gara sarà di circa 24 gradi massimo.

Lo scorso anno, Max Verstappen conquistò la pole position e trionfò anche in gara, davanti alla coppia Mercedes. L’Olanda, dopo la lunga attesa, è stata una riscoperta per i fan. I lavori sono stati tantissimi per rendere il circuito moderno ed entusiasmante. La pioggia renderà il weekend ancora più movimentato. La gara è importante per Max, per la Ferrari, ma anche per la Mercedes. Le aspettative, dopo l’introduzione della direttiva anti porpoising, erano molto elevate. Ora spunta un altro guaio: notizia terribile per Lewis Hamilton. L’ultimo successo Ferrari in Olanda risale al 1983 con René Arnoux. E’ tempo di invertire la rotta.