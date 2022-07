Morbidelli spunta un altro guaio: va risolto prima possibile

Prima parte di stagione da dimenticare per Franco Morbidelli, alla ricerca di una soluzione per migliorare il feeling con la Yamaha M1.

Franco Morbidelli ha collezionato appena 25 punti in 11 gare del campionato MotoGP 2022, contro i 172 del compagno di box Fabio Quartararo che guida la classifica iridata. Sembra impossibile dare una spiegazione ad un gap di tali proporzioni, considerando che guidano la stessa modo, ma il pilota della VR46 Academy non riesce a trovare il modo per gestire al meglio la Yamaha M1.

Nel 2020 si è affermato vice campione del mondo con un prototipo non ufficiale, nel 2021 qualcosa è cambiato e ha mandato in tilt i riferimenti di Morbidelli. “Credo che il Franco Morbidelli di oggi sia ancora un ragazzo atletico. Sono in un periodo in cui sono molto concentrato su quello che sto facendo – ha assicurato il pilota del team Yamaha factory in una intervista a Speedweek.com -. Allenamento, tutto ciò che riguarda la mia moto, la mia squadra e le mie prestazioni”.

Morbidelli e i dati di Quartararo

Purtroppo i risultati non lo stanno ripagando, ha difficoltà ad adattare il suo stile di guida che richiede necessariamente dei cambiamenti. Con un contratto in scadenza a fine 2023 ha ancora tempo per trovare una via di uscita ma non sarà facile: “So benissimo che è una situazione difficile perché se sei un pilota e non sei abbastanza veloce, allora qualcosa va storto – ha proseguito Franco Morbidelli -. Soprattutto se hai determinate aspettative basate sull’esperienza. La situazione è difficile, molto difficile… Dobbiamo lavorarci sopra, analizzare tutto per trovare una soluzione”.

In media il distacco dal vincitore si aggira intorno al mezzo minuto. Difficile ridurre questa distanza in poco tempo, soprattutto se si considera che gli ingegneri di Iwata non possono mettere mano al motore prima della fine di questo campionato. Inoltre Franky non ha alibi, perché Fabio Quartararo ha vinto il Mondiale 2021 e guida la classifica piloti 2022. Anche se i suoi problemi sono simili a quelli di Andrea Dovizioso… “Le mie gare sono state condizionate dalla pessima posizione di partenza… Questa potrebbe essere una risposta”.

In una situazione del genere possono essere di grande aiuto i consigli di Valentino Rossi, con cui ha condiviso il box Yamaha satellite nella prima parte del 2021. Il Dottore conosce l’ambiente Yamaha come le sue tasche… “Ne abbiamo parlato… Vale mi dà sempre forza”. Infine su cosa c’è da cambiare le idee sono molto chiare: basta guardare Quartararo per capire cosa e dove si perdono decimi sul giro: “Riesce a mantenere la velocità in curva mentre frena molto tardi. E grazie all’alta velocità in curva recupera molto tempo”, ha concluso Morbidelli.