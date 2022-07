Quando si corre in Austria, dove vedere il GP di F1 in TV, il pilota favorito, chi ha vinto l’anno scorso e quanto costa un biglietto.

La Gran Bretagna ha detto Carlos Sainz. Il madrileno ha vinto il primo GP della sua carriera, facendo un passo importante verso il campionato. Max Verstappen e Sergio Perez sono avvisati, ma attenti, perché c’è anche un Leclerc dal dente avvelenato, che non vince da Melbourne. E poi c’è Alonso, che si è schierato con Sainz. Cosa succederà quindi in Austria? Gara tutta da godere.

Quanto è lungo il GP in Austria

Il Red Bull Ring è il bellissimo circuito austriaco, che si estende per 4 318 m. Tanti rettilinei, solo 10 curve, con ben 3 zone RSD per i piloti. I giri da completare per chiudere la Gara, saranno 71.

Dove si corre il GP di Austria di F1

Il GP austriaco non si corre in una grande città, bensì nella cittadina chiamata Spielberg, una località di poco più di cinquemila anime, per intenderci. Essa, è situata nella Stiria, Sud del Paese, non tanto lontano dai confini con la Germania.

Quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio

Gran successo per la Formula 1 2022, anche in Austria è già tutto sold out. Vediamo quanto costavano i biglietti per la tre giorni intera. Alla Start-Ziel – Main Grandstand, si accedeva con 558,50 euro, con 104,52 ci si accontentava della Grandstand Wheelchair. Per lo Start, alle Ziel A-C e O-Q, ci volevano 518,39 euro, mentre per la Steiermark bisognava disporre di 565,72 euro. Di sedute denominate Red Bull, ce ne sono poi moltissime, si va dai 223,87 ai 572,07 euro. Attenzione alle General Admissions, perché lì ce la si fa con 125,11 euro.

Chi ha vinto l’anno scorso in Austria

L’anno scorso, l’Austria ha sorriso a Max Verstappen. La Red Bull numero 33 arrivò in pole, fece il giro più veloce e chiuse la Gara davanti a tutti, in 1h23’54″543. Dietro l’olandese, il secondo arrivato fu il solidissimo, Valtteri Bottas, mentre terzo arrivò il giovane Lando Norris.

Dove vedere il GP di Austria in TV e streaming

Partiamo dagli orari, per poi capire dove vedere tutto in diretta, per quanto riguarda la prossima corsa di Formula 1. Si inizia il venerdì, le Prove libere 1 iniziano alle 13:30, con le Qualifiche alle ore 17. Prove libere 2 alle 12:30 del sabato, con la Sprint Race alle 16:30. Infine, la Gara inizia domenica alle 15. Tutto, sarà visibile in diretta tv o streaming, a Sky Sport F1 HD, sul sito Sky qualora si avesse un account, o anche su NOW TV.

Quando ci sono le repliche del GP di Austria di F1

Ovviamente, per chi dovesse perdersi la diretta, tranquilli, perché sul canale Sky dedicato alla F1 ci saranno repliche durante tutta la settimana. Chi invece vuol vedere la differita senza pay per view, c’è il canale del digitale terrestre, TV8. Lì, la Sprint Race di sabato, andrà in onda alle 20:15, la Gara invece, alle 18 di domenica.

Chi è favorito per il prossimo GP in Austria di F1

I bookmakers, hanno dato la loro sentenza. Ovviamente, non è possibile decidere se c’è un vero e proprio favorito su tutti, anche se sembra che quest’anno, difficilmente possa vincere un pilota che non è Ferrari o Red Bull. Al momento, stando a quanto quotato dalla SNAI, Charles Leclerc è in vantaggio su tutti, per domenica. Il classe ’97 è dato a 2,25 contro i 2,50 di Max Verstappen. Nonostante l’ultima uscita, Carlos Sainz è quotato 7,50, ma Sergio Perez è ancor più lontano a 10. Lewis Hamilton, a 12, favorito su George Russell dato a 20.

Onore a Lando Norris, che sta dimostrando anche quest’anno di poter valere un 75 in tabella, come il ben più esperto, Fernando Alonso. Qui, iniziano le quote 250, con cinque piloti, mentre altri cinque, tra cui Mick Schumacher e l’esordiente Zhou, reduce da un super incidente, sono dati a 500. Le due Williams, al solito, sono bancate 1.000.