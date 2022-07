F1, Trulli difende la Ferrari: sentite cosa ha detto su Sainz

Trulli ha espresso la sua opinione dopo quanto successo in Ferrari nella gara a Silverstone: Sainz ha vinto, ma Leclerc molto deluso.

Anche se domenica a Silverstone la Ferrari ha vinto, non sono mancate le discussioni. Il successo di Carlos Sainz, il suo primo in F1, è stato un po’ oscurato da quanto successo a Charles Leclerc.

Il monegasco è stato vittima di un’errata scelta strategica del box, che non facendolo rientrare a montare gomme soft lo ha condannato a perdere il podio. Avrebbe potuto salire sul gradino più alto se avesse fatto la sosta, ma la decisione presa dal team lo ha penalizzato.

Tanta la sua delusione, anche se non ha mancato di complimentarsi con il compagno di squadra per la sua prima vittoria in F1. Ad ogni modo, nell’ottica di recuperare punti in classifica su Max Verstappen (che in Inghilterra è giunto solo settimo per dei problemi) la mossa della scuderia di Maranello non è stata la migliore. Da 49 sono diventati 46 i punti di distanza, poteva essere ancora più inferiore il gap.

F1 GP Silverstone: Jarno Trulli commenta la situazione in Ferrari

Jarno Trulli in un’intervista concessa a La Repubblica ha difeso l’operato della Ferrari: “Perché avrebbero dovuto rovinare la gara di Sainz e negargli la prima vittoria? Se non c’era spazio per due pit stop, hanno fatto la scelta giusta. Carlos è in crescita, la gara doveva essere libera, senza gerarchie”.

L’ex pilota di Formula 1 ritiene che il team non abbia commesso un errore nel non fermare Leclerc assieme a Sainz. Sul discorso di avere una prima e una seconda guida per puntare al Mondiale, commenta: “Anche la Ferrari dovrà inchinarsi alla regola, ma potrà farlo più avanti, privilegiando chi è messo meglio. Non devi demotivare, bisogna evitare dissapori in squadra. Il team deve mantenere equilibrio”.

Trulli è convinto che la Ferrari possa giocarsi il titolo e pensa che la vittoria di Sainz vada celebrata completamente: “Sminuire il suo successo non è giusto. Come non ha senso parlare di gioia a metà per la Ferrari. È gioia e basta”.

L’ex driver di F1 comprende lo stato d’animo di Leclerc, però è certo che riuscirà a giocarsi la corona iridata: “Lo capisco, gli sta capitando di tutto. Ma è forte e può rimontare. Nell’equilibrio, errori e sfortuna pesano tantissimo. La Ferrari c’è già cascata e non può più permetterselo”.

A differenza della Ferrari, la Red Bull non sta praticamente sbagliando e di conseguenza sarà difficile avere la meglio alla fine del campionato. Fondamentale fare dei passi avanti a 360° nel box ferrarista, altrimenti per un altro anno si vedranno gli altri esultare.