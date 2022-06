Leclerc, gara compromessa? Il ferrarista ha un piano ben preciso

Charles Leclerc ha bisogno di un miracolo per non perdere punti da Verstappen. Ecco in cosa spera l’alfiere della Ferrari.

Un momento davvero drammatico, sportivamente parlando, per la Ferrari, che dovrà giocare d’attacco nel Gran Premio del Canada. Carlos Sainz non è mai stato un problema per Max Verstappen durante le qualifiche di Montreal, e da lui ci si aspettava ben altro, come ad esempio il riuscire a battere l’Alpine di Fernando Alonso e qualificarsi in prima fila. Charles Leclerc scatterà probabilmente dai box, a seguito dei cambiamenti effettuati sulle power unit.

Il monegasco ha effettuato il Q1, guadagnando la posizione sull’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, il quale, a sua volta, andrà in penalità avendo montato la quarta unità propulsiva. Considerando la pole della Red Bull, c’è da davvero da piangere in casa Ferrari, alla quale servirebbe una gara più che pazza per sperare in qualcosa di positivo.

La presenza di Alonso in prima file è preoccupante per Super Max per la fase di partenza, anche se in quel di Montreal il rettilineo dei box è molto breve e guadagnare posizioni è quasi impossibile. Leclerc, dal canto suo, potrà contare su un motore fresco per cercare la rimonta, ma sul suo cammino troverà anche Sergio Perez che è andato a sbattere in Q2.

Il messicano, al netto di cambiamenti sulla power unit dell’ultimo momento, prenderà il via dalla tredicesima casella, e c’è da scommettere che farà il tutto per tutto pur di tenere dietro l’ex leader del mondiale. Checo ha commesso un errore grave, nel giorno in cui la Red Bull avrebbe potuto portare a casa un’agevole doppietta, considerando i problemi della Ferrari nel portare le gomme in temperatura.

Il Cavallino ha dei gravi difetti in condizioni di pista umida, ma c’è da dire che Carlitos non ha fatto nulla pur di limitare questi guai. In gara lo spagnolo dovrà rifarsi, ma è chiaro che la prima fila sarebbe stata molto più ghiotta. C’è poco da fare, la Ferrari deve sperare in qualcosa di avverso nei confronti di Verstappen, pena un mondiale già in cassaforte per il campione in carica.

Leclerc, ecco il suo commento a fine qualifica

Charles Leclerc non ha comunque alcuna intenzione di darsi per vinto, consapevole di avere tra le mani una monoposto molto performante. La Ferrari non può sperare troppo in una gara pazza, visto che il rischio pioggia appare, almeno per ora, scongiurato. Fernando Alonso è una detta opzioni migliori per la Scuderia modenese, pensando soprattutto alle sue grandi capacità in partenza.

Al termine delle qualifiche, il monegasco ha commentato quanto avvenuto: “Non so se ho ragione o no, ma ho girato in Q1 perché credevo che finire davanti a Yuki ci facesse stare davanti a lui domani in griglia, una posizione in un week-end così la si prende sempre volentieri. Non possiamo lasciare nulla agli altri, e comunque era buono fare qualche giro, anche se ovviamente non potevo prendere rischi perché ogni danno ci avrebbe penalizzato di più per domani. Quindi, era solo per fare qualche giro in più ed accumulare alcune informazioni. È quello che abbiamo fatto ed è andato tutto bene, ed ora ci concentriamo per domani“.

Leclerc ha aggiunto: “Considerato il fatto che non ho girato stamattina, è andato tutto benenegli ultimi anni con la pioggia faticavamo, quest’anno il feeling invece sembra migliore, dunque bene. Per la rimonta di domani va detto che i punti per il campionato saranno importanti. Ieri ho visto che superare qui è più difficile di quanto pensassi, e dunque sarà una gara complessa. Andava fatta una scelta, ed abbiamo optato per un motore nuovo. Proveremo a massimizzare domani, ed io darò tutto come sempre“.