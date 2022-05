Alonso più veloce di Schumacher? I dati svelano il migliore di sempre

Alonso è tra i piloti più veloci della storia della F1: c’è un dato che lo evidenza e che farà piacere al pilota. Ecco chi è il più veloce di tutti!

Nessuno ha mai avuto dubbi sul valore di Fernando Alonso, che fin dai suoi esordi in Formula 1 dimostrò grande talento. E anche oggi, a quasi 41 anni, sta facendo vedere di essere ancora competitivo.

Ha vinto due titoli mondiali, nel 2005 e nel 2006, ma poteva essercene almeno un altro. Una volta con McLaren e due con Ferrari ha perso una corona iridata all’ultima gara. Sicuramente delle delusioni molto grandi, in particolare quelle con la scuderia di Maranello, dato che vincere con la Rossa ti eleva nella storia della F1.

Il driver spagnolo, comunque, si sente ancora in grado di lottare per le prime posizioni nonostante l’età avanzata. Ha detto più volte che con una monoposto vincente potrebbe ambire al titolo. In questo momento l’Alpine non glielo consente e dunque lui battaglia per piazzamenti diversi da quelli che desidera.

F1, Fernando Alonso tra i più veloci della storia

Alonso spera che l’Alpine faccia passi avanti, ha grande voglia di dimostrare di essere ancora un top driver della F1. Inoltre, punta al rinnovo del contratto per correre ancora nel 2023 e magari pure nel 2024.

Intanto Rob Smedley, ex ingegnere di alcuni team e attuale direttore del sistema dei dati della Formula 1, un’intervista concessa ad AS ha parlato della collaborazione in essere con AWS (Amazon Web Services) per capire meglio il comportamento e le prestazioni di auto e piloti attraverso i numeri.

Tramite la tecnologia è stato possibile individuare chi sono i piloti più veloci della storia della F1. Smedley ha spiegato che è stato utilizzato un sistema di Machine Learning e che è stato sviluppato insieme ad AWS: “Il risultato è che il più veloce è stato Ayrton Senna, poi ci sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton. C’è anche Fernando Alonso tra i primi dieci”.

Nello specifico, Alonso è in quinta posizione nella classifica che vale per il periodo 1983-2019. Davanti a lui c’è anche Max Verstappen. Dietro all’asturiano c’è Nico Rosberg, campione del mondo con la Mercedes nel 2016, seguito da Charles Leclerc.

La grande sorpresa è vedere Heikki Kovalainen ottavo, davanti a Jarno Trulli e a Sebastian Vettel. Un quattro volte campione del mondo e leggenda come Alain Prost è solo ventesimo.