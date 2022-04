MotoGP Spagna, Libere 2: super Quartararo, nuove cadute per Marquez

Le prove libere 2 del GP di Jerez MotoGP vedono al comando Fabio Quartararo. Doppia caduta della Honda di Marc Marquez.

Sul circuito di Jerez de la Frontera va in scena la seconda sessione di prove libere della classe regina. Al mattino nelle FP1 sono le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir a svettare davanti a tutti, seguite dalla Honda di Alex Marquez, dall’Aprilia di Aleix Espargarò e dalla Yamaha di Fabio Quartararo a completare la top 5.

Quasi tutti i piloti scendono con la hard all’anteriore per sfruttare al meglio i punti di staccata e reggere alle temperature d’asfalto che superano i 40°C. Al posteriore si montano le soft per tentare il time attack che potrebbe rivelarsi decisivo per entrare direttamente nel Q2 di domani. Molto dipenderà dalle condizioni della pista andalusa domattina.

Il best lap di Quartararo nelle FP2

Passi in avanti si registrano ai box del team LCR Honda di Lucio Cecchinello da Portimao: “Qui la Honda ha molta esperienza, abbiamo fatto tanti test con Stefan Bradl, quindi abbiamo molti dati – ha spiegato Lucio Cecchinello a Sky Sport MotoGP -. Nakagami si è lamentato di avere troppo freno motore e quindi abbiamo cambiato all’ultimo. Siamo cresciuti un po’, stiamo provando delle geometrie differenti di telaio come ci hanno suggerito dal Giappone”.

In crescita anche Pecco Bagnaia che sta ritrovando il vecchio feeling in frenata con la sua Ducati Desmosedici GP: “Pecco è lo stesso pilota dello scorso anno, purtroppo alcune situazioni non gli hanno permesso di fare ciò che sa fare – ha chiarito il team manager Davide Tardozzi -. Credo sia solo una questione di tempo, oggi non ha preso medicinali, cosa che dovrà fare domenica per la gara per reggere il dolore”.

Doppia caduta di Marc Marquez alla 6 e alla 9 in poco tempo e resta fuori dalla top-10. Il miglior crono porta la firma di Fabio Quartararo davanti alle Ducati di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. 4° Jorge Martin che precede Taka Nakagami, Brad Binder e Pol Espargarò. Chiudono la top-10 Alex Rins, Maverick Vinales e Jack Miller. La MotoGP ritorna in pista sabato mattina per le prove libere 3 alle 09:55.