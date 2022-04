F1, papà Verstappen irride Hamilton: sentite cosa dice sul pilota Mercedes

Il mondo della F1 ha visto un’immagine storica ad Imola, con Max Verstappen doppiare Lewis Hamilton. Papà Jos se la ride.

In un ambiente come quello della F1, le cose possono cambiare con grande velocità, ed è proprio questo che è accaduto tra il 2021 ed il 2022. Le nuove regole hanno portato all’arrivo delle monoposto ad effetto suolo, che sono state capaci di ribaltare i valori in campo nella loro quasi totalità.

La Red Bull è riuscita a rimanere al top, anche se la Ferrari è stata superiore nelle prime tre gare, prima di essere agganciata e scavalcata già ad Imola. Max Verstappen ha messo a referto il Grand Chelem nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, dominando la scena e rifacendosi sotto a Charles Leclerc in chiave mondiale.

Il campione del mondo non vede più protagonista della sfida per il titolo Lewis Hamilton, colui che lo scorso anno lo aveva sfidato fino all’ultimo giro per il colpo grosso. Il pilota della Mercedes è sprofondato a centro gruppo, a causa della crisi del team di Brackley ma anche per una sua situazione non certo facile.

Ad Imola, il sette volte campione di F1 ha chiuso tredicesimo, senza mai riuscire a scavalcare l’AlphaTauri di Pierre Gasly che lo ha preceduto per tutta la durata della gara. A fine gara, Toto Wolff si è scusato con il suo pupillo, ammettendo che questa vettura è a dir poco inguidabile.

Tuttavia, c’è un qualcosa che non torna. Se questa monoposto è davvero inguidabile e così terribile, come ha fatto George Russell a portarla nuovamente in quarta posizione dopo il podio di Melbourne? L’ex Williams ha operato una splendida rimonta, riuscendo a condurre la freccia d’argento ai margini del podio.

Va detto che la McLaren di Lando Norris, le Ferrari e le Red Bull sono stati imprendibili per tutta la gara, ma poco importa vista la posizione di partenza di George. Negli ultimi giri, Russell ha resistito anche al ritorno dell’Alfa Romeo Racing di Valtteri Bottas, che ha rischiato di strappargli anche il quarto posto.

F1, Jos Verstappen divertito dal doppiaggio

Una delle scene più clamorose del GP di F1 ad Imola è stato il doppiaggio di Max Verstappen su Lewis Hamilton, arrivato dopo la metà gara. Sul rettilineo dei box, la Red Bull del campione del mondo si è avvicinata al vecchio rivale, che molto correttamente ha dato strada, prendendo spazio dall’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Il sette volte iridato non ha potuto nulla per evitare quest’onta non da poco, che sicuramente entrerà nella storia. Il vento è cambiato in F1, la Mercedes non lotterà per il mondiale e, forse, l’era dell’asso di Stevenage è arrivata al capolinea. Sul discorso doppiaggio è intervenuto Jos Verstappen, che ne ha parlato sulle colonne del sito ufficiale di suo figlio Max.

“Onestamente, mi è piaciuto vedere Max doppiare Hamilton dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Non capita spesso l’opportunità di poter staccare di un giro una Mercedes, è stata una bella soddisfazione. Per quanto riguarda la gara, mio figlio è stato perfetto, e devo anche dire che la Red Bull ha fatto un grande passo in avanti in termini prestazionali“.

“La forza di Max sta nel non commettere mai un errore, in quello è un passo avanti agli altri. In Italia, Max e la Red Bull hanno messo sotto pressione la Ferrari, e quando sei così teso è facile sbagliare. Se guidi senza pressione non commetti errori, ma ad Imola è andata diversamente e per noi è stato un fine settimana perfetto“. Parole sempre pungenti quelle di papà Jos, che ora si gode il grande momento di forma di suo figlio, pronto per le prossime tappe stagionali.