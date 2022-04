F1, Ralf Schumacher sdegnato dalla Ferrari: volano parole grosse

L’ex pilota F1, Ralf Schumacher, ha rilasciato delle dichiarazioni forti in merito alla performance della Ferrari nel Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Ralf Schumacher si è aggiunto all’esercito di ex driver della F1 che hanno commentato lo scorso weekend di Imola. Gli errori dei piloti della Ferrari sono stati evidenti e hanno avuto un effetto molto grande sulla graduatoria mondiale. La disfatta della Scuderia è arrivata in Italia davanti ad una marea rossa. Se in qualifica a sbagliare era stato Carlos Sainz, il fine settimana della Scuderia è stato ancor più amaro.

Nella Sprint Race la F1-75 aveva sofferto del graining all’anteriore e Charles Leclerc si è dovuto accontentare della seconda piazza. Tutto sommato la beffa finale subita da Verstappen si è tradotta con un punticino perso in classifica. Il bicchiere era mezzo pieno sabato dopo la gara sprint, anche perché Sainz aveva rimontato sino alla quarta posizione. Entrambi i piloti della Ferrari, dal lato interno, sono partiti malissimo domenica. Leclerc si è ritrovato ad inseguire un terzetto di testa, composto da Verstappen, Perez e Norris.

E’ andata peggio a Carlos Sainz che ha subito un colpo dalla McLaren di Daniel Ricciardo. Nella foga l’australiano ha centrato lo spagnolo, provocandogli un testacoda. Pochi metri, macchina insabbiata e secondo ritiro consecutivo per CS55. Dopo aver superato Norris, Charles ha provato a riprendersi la seconda posizione per tutto l’arco della corsa, fino all’errore decisivo.

Il ferrarista, alla variante alta, ha preso in pieno il cordolo, perdendo il controllo della vettura ed è stato costretto ad un lunghissimo pit stop per sostituire l’alettone anteriore e le gomme. Addio podio. Dopo aver baciato il muro, è stato costretto ad una sosta supplementare, uscendo dalla corsia box in nona posizione. Leclerc ha superato, in rapida successione, Kevin Magnussen per l’ottava e Sebastian Vettel per la settima piazza. Il monegasco ha sopravanzato, nelle ultime battute, anche l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda per la sesta posizione finale.

F1, il pensiero di Ralf Schumacher sulla Ferrari

La Rossa ha dissipato un bel vantaggio in classifica F1. Il leader della Ferrari ora ha visto ridursi il suo vantaggio su Max Verstappen a soli 27 punti. Nei costruttori la Scuderia modenese ha undici punti in più della Red Bull Racing. Le aspettative alla vigilia della prima gara europea erano altissime. L’ambiente ferrarista si aspettava una prova d’autore della Rossa, dopo i fasti del Bahrain e dell’Australia.

La pressione si è fatta sentire e i piloti hanno commesso degli errori evitabili. Se Sainz è stato un pizzico sfortunato in gara. Leclerc avrebbe anche potuto scegliere di prendersi la medaglia di bronzo, ma ha provato a strappare la seconda piazza a Perez. La squadra forse ha peccato di presunzione non portando alcun aggiornamento tecnico per Imola. Nelle prossime tappe Mattia Binotto ha promesso degli importanti sviluppi che dovrebbero aiutare la Ferrari a fronteggiare le potenti Red Bull Racing.

Il team austriaco ne aveva di più sul tracciato italiano, avendo messo in mostra un ritmo indiavolato sin dalla giornata del venerdì. Il monegasco ha cercato di portare a casa una seconda posizione in gara, replicando il risultato della Sprint Race, ma ha fallito. Imputare troppe responsabilità a Leclerc, in una fase iniziale del campionato, sembra eccessivo. Ma c’è chi ha parlato addirittura di tragedia per la Ferrari a Imola. A pronunciare queste parole è stato l’ex pilota della Jordan, Williams e Toyota Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher ha affermato a Sky Germany: “La Red Bull Racing ha dominato il weekend. Max Verstappen e Sergio Perez sono stati in grado di attaccare a loro piacimento e hanno guidato nel loro mondo, anche grazie ai miglioramenti apportati alla vettura. Sarebbe troppo presto per dire che la Ferrari non può più avvicinarsi. Gli equilibri di potere potrebbero cambiare ancora nelle prossime settimane. Tuttavia, la prestazione della Scuderia nel Gran Premio di casa è stata una tragedia. Le opportunità c’erano. Ma entrambi i piloti hanno commesso troppi errori questo fine settimana“.

Il tedesco ha sottolineato, sotto il profilo tecnico, l’errore di Leclerc. “Charles è andato direttamente sul cordolo all’ingresso della variante alta. Voleva troppo in una situazione in cui non era affatto necessario. Avrebbe dovuto accettare di portare a casa il terzo posto perché tale intuizione è anche una chiave in ottica campionato del mondo. Leclerc e Sainz sono piloti esperti e ben pagati che non sono riusciti a rimanere impeccabili durante un fine settimana di gara. È frustrante per la squadra“, ha tuonato il fratello minore di Michael Schumacher.