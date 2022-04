Quartararo, la vittoria non lo placa: futuro incerto in Yamaha

Ritorna alla vittoria Fabio Quartararo sul circuito di Portimao. Un risultato che aiuterà il pilota e la Yamaha a trovare un accordo sul futuro?

Fabio Quartararo, pilota ufficiale Yamaha, ha dimostrato ancora una volta le sue doti eccezionali a Portimao, andandosi a prender la prima vittoria stagionale con prepotenza, distaccando Johann Zarco di oltre cinque secondi al traguardo. Ha martellato per i 25 giri sul tempo di 1’39”, meravigliandosi egli stesso del suo ritmo gara dopo un inizio di campionato non particolarmente facile.

La vittoria nel GP del Portogallo lo riporta in testa alla classifica iridata a pari punti con Alex Rins, autore di una splendida rimonta dal 23° al 4° posto. “Sono soddisfatto di questa moto, le manca solo un po’ di potenza – ha rimarcato il francese ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara -. In curva e in frenata invece la Yamaha funziona molto bene. Non mi era mai capitato di essere così veloce al primo giro: se non faccio così, la mia gara è finita. Sapevo di avere un buon ritmo, ma sono rimasto davvero sorpreso dalla mia velocità”.

Quartararo e Yamaha cercano l’accordo

La sua corsa verso il secondo titolo proseguirà tra pochi giorni a Jerez de la Frontera, quando si terrà il sesto round del campionato 2022. “Sono contento di avere Jerez fra pochi giorni, l’anno scorso siamo andati veloci, ho avuto un problema all’avambraccio, ma mi sono preparato bene questo inverno, fisicamente mi sento forte e non vedo l’ora di correre là”. Per adesso non si parla ancora di futuro e contratto, la vittoria di Portimao non sembra aver causato spostamenti all’ago della bilancia. “Questo trionfo non semplifica la mia decisione sul futuro”.

Dopo la bandiera a scacchi Lin Jarvis, Managing Director Yamaha, ha ritrovato il sorriso per questa vittoria che si attendeva da mesi, l’ultima risaliva al GP di Silverstone nell’agosto del 2021. “Questo circuito è favorevole per noi e per il modo di guidare di Fabio. La nostra forza è entrare veloce in curva e tenere la velocità nelle curve lunghe. Nel quarto settore abbiamo preso due o tre decimi, ha fatto una gara perfetta. Non vedo l’ora di arrivare a Jerez, un circuito buono per lui e per noi, il nostro campionato è appena iniziato”.

A breve riprenderanno i dialoghi tra Lin Jarvis ed Eric Mahè, il manager del campione in carica: “Sul futuro sono ottimista, stiamo parlando – ha detto il britannico della Yamaha -. Per me lui deve restare con noi”.