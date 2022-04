Leclerc “nel nome” di Villeneuve: le immagini che hanno esaltato i tifosi

Alla vigilia del GP a Imola, Leclerc è comparso a Fiorano su una vettura mitica. E ha richiamato alla mente il pilota a cui viene paragonato.

“Il Predestinato” è stato definito dalla voce dei GP di Sky Sport. Charles Leclerc in poche stagioni con la Ferrari è già entrato nel cuore dei tifosi per la sua guida e il temperamento, apparentemente calmo ma invece molto “caldo”, che lo ha portato a fare in pista cose che hanno lasciato il segno. Tanto da scomodare anche un paragone importante come quello con un mito della Rossa, quel Gilles Villeneuve che ancora oggi è il pilota forse più amato dai fan della casa di Maranello.

Il canadese, pur non avendo mai portato a casa un Mondiale con la Rossa, ha conquistato gare ma soprattutto compiuto imprese con le monoposto Ferrari. Con quanto fatto in pista ha scritto pagine memorabili. E in tanti rivedono in Leclerc un suo possibile erede.

A Fiorano Leclerc alla guida della Rossa di Gilles

E ad alimentare il paragone con il compianto Villeneuve ci ha pensato proprio la Ferrari, che nelle scorse ore, senza dare alcuna notizia, ha messo in pista a Fiorano proprio Leclerc con una vettura storica: la 312 T4. Si tratta della monoposto che ha partecipato al campionato mondiale di Formula 1 1979, portata dal sudafricano Jody Scheckter alla conquista del Mondiale, l’ultimo della Rossa prima del trionfo nel 2000 di Michael Schumacher, altro mito accostato proprio a Charles.

Una monoposto che non solo portò a casa il mondiale piloti ma anche quello costruttori, grazie anche ai punti ottenuti da Gilles Villeneuve, che vinse tre gare come il compagno di box ma pagò l’incostanza di rendimento in chiave classifica. E proprio su una 312 T4 con il nome di Gilles è sceso in pista Leclerc, che è stato scovato da alcuni tifosi che si erano appostati nelle vicinanze del circuito di proprietà della Ferrari.

Le immagini sono subito apparse sul web e hanno fatto il giro del mondo. Ma soprattutto hanno emozionato tutti i fan, soprattutto quelli della Rossa. Anche perché dai pochi frammenti visibili in Rete, si vede come il monegasco si diverta in alcune derapate con la Rossa d’epoca, ricordando proprio lo stile di guida del canadese.

Ha davvero fatto impressione la somiglianza tra i due, fin dalle prime apparizioni con la Ferrari del numero 16. Ad accomunarli la voglia di andare sempre oltre i propri limiti, portando la macchina oltre il massimo che possa dare in pista. Anche certi sorpassi hanno fatto effetto, tanto che anche diversi addetti ai lavori si sono esposti su questo paragone, non ultimo il giornalista Davide Tremayne, che ha affermato: “Ha la stessa faccia da bimbino che ti permette di scorgere il bambino dentro l’uomo che una volta sognava così in grande. Possiede una calma che nasconde una passione innata, ma quando entra nell’abitacolo diventa una tigre, proprio come Gilles”.

E proprio nel weekend in Australia Leclerc e Villeneuve sono stati di nuovo accostati, perché il canadese a Long Beach, negli Stati Uniti, l’8 aprile 1979, fece segnare uno dei pochi Grandi Slam della storia della Rossa in F1 (pole position, giro veloce, gara sempre in testa). E lo ottenne proprio con quella 312 T4. Chissà che emozione avrà provato Leclerc alla guida di quella Ferrari. E chissà che questa investitura ufficiale da parte della Ferrari non gasi ancor di più Leclerc per questa stagione. Per raggiungere quel traguardo solo sognato dal canadese.