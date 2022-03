F1, Sebastian Vettel come sta? Arriva il comunicato ufficiale

Il pilota tedesco, Sebastian Vettel, avrà l’opportunità di debuttare sulla AMR22, la prima auto ad effetto suolo della casa inglese. Il quattro volte campione del mondo riuscirà a portare l’Aston Martin in zona punti?

Dopo una super presentazione in cui Vettel sembrava carico e ringiovanito, l’Aston Martin ha dovuto fare i conti con la positività al Covid-19 del driver tedesco. L’esperto pilota ex Ferrari dovrà adattarsi ad una vettura ricca di problemi. Nico Hulkenberg, suo sostituto negli ultimi GP, e Lance Stroll non hanno raccolto punti. Nico ha fatto anche un discreto lavoro, essendo tornato a sorpresa nel team, ma i risultati non sono arrivati.

Nico Hulkenberg ha concluso 17° in Bahrain e 12° a Jeddah. La AMR 22 appare la classica vettura nata male con problemi sul piano telaistico e una Power Unit Mercedes che non spinge più come un tempo. In fondo alla classifica con zero punti, insieme alla Williams FW22, l’Aston Martin proverà a rialzare la china in Australia. Seb ha vinto tre volte sul magnifico circuito di Albert Park a Melbourne. Il team inglese sembra finito però in un vortice, come ha spiegato Ralf Schumacher.

L’Aston Martin non ha marcato punti nelle ultime quattro corse. Un risultato pessimo considerate le premesse e i soldi investiti da Lawrence Stroll negli ultimi anni. L’AMR21 è stata la grande delusione della scorsa stagione, salvata solo da qualche spunto episodico di Sebastian Vettel. Errori tecnici e strategici hanno limitato le possibilità della verdona che era attesa al salto di qualità.

Sebastian Vettel finalmente in pista

I nuovi regolamenti tecnici avrebbero dovuto ridare entusiasmo e nuove opportunità ai tecnici inglesi. L’exploit della Racing Point, ex team Aston Martin, fu frutto di un progetto copiato dalla Stella a tre punte. La vittoria di Sergio Perez sulla RP20 aveva ingolosito il campione uscente dall’esperienza in Ferrari. Nel 2021 Seb ha lottato per la vittoria in Ungheria, finendo secondo per poi essere squalificato per colpe imputabili al team.

Quanto meno nel 2021 il tedesco si è tolto la soddisfazione di conquistare il secondo posto nel Gran Premio d’Azerbaigian. Ha chiuso la sua prima stagione con l’Aston Martin con 43 punti, al dodicesimo posto in classifica piloti. Da osservatore interessato alla buona riuscita del progetto AMR 22, il campione sarà rimasto deluso dalle performance della verdona in Bahrain e Arabia Saudita. I fan possono solo augurarsi qualche aggiornamento e qualche magia del campione.

La squadra inglese ha raccolto soli 77 punti nella scorsa stagione, piazzandosi davanti solo a Williams, Alfa Romeo Racing e Haas. Quest’anno rischia di far peggio, considerate le premesse. “In Arabia è andata anche bene per un vecchio arrugginito come me! Gli ultimi dieci giorni sono stati qualcosa di inaspettato, molto movimentati, impegnativi ed intensi, ma me li sono goduti“, ha annunciato Hulkenberg a Motorsport.com.

Ora la palla passa a Vettel che, negativizzato, potrà riprendere posto nel suo abitacolo. Il tedesco è l’unico che per esperienza e capacità analitiche può indirizzare gli sviluppi della AMR22. Seb dovrà prima di tutto prendere familiarità con la vettura ad effetto suolo, provata solo durante lo shakedown e i test prestagionali. Il futuro è una pagina poi tutta da scrivere.