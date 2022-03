F1, Mattia Binotto incorona Charles Leclerc: parole da brividi

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha goduto per i primi risultati stagionali. Charles Leclerc ha fin qui conquistato una vittoria e un secondo posto.

La Ferrari vola sulle ali dell’entusiasmo e della potenza del motore Superfast. La Rossa si è già tolta il fardello della prima vittoria, dopo quasi due anni e mezzo di attesa, e può guardare con ottimismo al prosieguo della stagione. La F1-75 è una vettura splendida sul piano telaistico, ricca di soluzioni all’avanguardia. Un’auto coraggiosa, come l’ha definita Mattia Binotto, che sta portando risultati di alto profilo.

Il primo posto in classifica era auspicato ma non scontato, considerato il cambio regolamentare epocale. Non bisogna dimenticare che la Ferrari, nelle ultime due stagioni, ha sofferto tantissimo, attraversando uno dei periodi più bui della storia del Cavallino Rampante. Oggi il team italiano è tornato a lottare per podi e vittorie, per la felicità di Sainz e Leclerc. I piloti, dopo il terzo posto nei costruttori della passata stagione, hanno chiesto a gran voce un’auto all’altezza del loro talento.

Un’auto in grado di riportare in Italia il titolo mondiale. Charles e Carlos sono una coppia ben assortita che si completa in modo magnifico. Leclerc è il talento puro, mentre Carlos il lavoratore instancabile che, tramite il duro lavoro, è riuscito ad arrivare nella squadra più vincente della storia della F1. Charles si è adattato subito alla nuova auto ad effetto suolo, festeggiando il suo primo hat trick in carriera alla prima corsa stagionale.

Binotto celebra Charles Leclerc

Non è un segreto che l’ingegnere di Losanna sia una grande estimatore del monegasco. Il team principal stima e sostiene entrambi i suoi alfieri, ma già al termine del 2020 ha deciso di affidare a Leclerc la fascia di capitano. Binotto scelse di non rinnovare il contratto al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel per lanciare una coppia giovanissima con il monegasco e lo spagnolo. Dopo tantissimi anni la Ferrari si è presentata lo scorso anno senza un campione del mondo in squadra.

Una scelta che per ora ha dato i suoi frutti. Carlos è maturato e si è ambientato benissimo nella squadra di Maranello. La costanza del madrileno ha fatto la differenza nella passata stagione, motivando anche Leclerc a iniziare al massimo il campionato in corso. Charles ha messo a referto 45 punti, 12 in più del figlio d’arte del Matador. Alla domanda se Leclerc stia guidando come qualcuno in grado di vincere il mondiale, Binotto ha risposto affermativamente “ma è qualcosa che mi aspettavo quando ho rinnovato con lui fino al 2024, perché sappiamo di cosa è capace“.

Come riportato da Autosport.com Binotto ha dichiarato: “Penso che stia semplicemente dimostrando di essere in grado di lottare per il campionato. Senza dubbio ha talento, capacità, è un ottimo pilota e siamo molto contenti di quello che sta fornendo in queste due gare“. Leclerc è al settimo cielo per questo inizio di stagione. Sta lavorando alla grande sui suoi punti deboli, trovando una costa di rendimento invidiabile.

“Se basterà o meno per vincere il mondiale non ne ho idea. È ancora molto presto, ma diciamo che è un ottimo inizio. Come ho detto molte volte, penso che lo sviluppo sarà fondamentale e noi come piloti dobbiamo aiutare la squadra nel miglior modo possibile per mantenere questa competitività“, ha analizzato il monegasco. Al momento solo Max Verstappen e una splendida RB18 hanno dimostrato di poter dare del filo da torcere alla Rossa.