Marc Marquez sta vivendo un vero e proprio dramma. Ora la Honda dopo giorni di silenzio ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro.

Il prossimo tre aprile, la MotoGP approda in Argentina per il Gran Premio Michelin, la Repsol Honda, dovrà fare ancora una volta a meno del proprio pilota, la punta di diamante della squadra, Marc Marquez.

Sarebbe quanto annunciato dallo stesso Dr. Sánchez Dalmau, dopo il secondo controllo effettuato dal dottore, sul pilota spagnolo, dopo l’Indonesia. Al momento, non ci sono notizie sulla data del possibile rientro. E pensare, che l’ultima volta che la MotoGP ha visitato l’Argentina, era stato proprio il catalano a vincere, il 31 marzo 2019.

E se Marc Marquez si ritirasse?

Tutto sembrava finito, l’incubo era andato via e lo spagnolo, aveva persino fatto benissimo in Qatar, con un quinto posto, da non sottovalutare. La stagione che il ventinovenne aveva davanti, era ancora lunga ed intanto, 11 punti erano lì e quelli, nessuno glieli poteva togliere. Marc invece, potrebbe vedersi togliere l’intero sogno, perché ora che i problemi sono tornati, non è detto che non possa esser costretto al ritiro o almeno, ancora una volta, ad un lunghissimo stop. Poniamo il caso di un’assenza dalle piste, di tre mesi. Vorrebbe dire, per il pilota, rientrare più o meno, al GP di Finlandia, ovvero al dodicesimo di questa stagione. Vincere il Mondiale a quel punto, sarebbe impossibile.

Un vero peccato, perché a sentire le parole di Pol Espargaro, con questa Honda, Marquez avrebbe fatto faville, ed invece, ancora una volta la sfortuna si prende beffe dell’iberico. Il medico ha specificato che la diplopia starebbe già migliorando, ma ora non siamo più al primo caso, e questo potrebbe diventare davvero pericoloso per il pilota, che se dovesse avere altri incidenti mentre è alla guida, potrebbe avere serie difficoltà a proteggere la sua incolumità.

Questo, il comunicato del dottor Dalmau: “La seconda valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lo scorso lunedì ha mostrato un’evoluzione molto favorevole nella paralisi del quarto nervo destro colpito dalla caduta avvenuta al Gran Premio d’Indonesia. Il recupero non è ancora completo e Marc Marquez deve seguire il regime terapeutico stabilito con un trattamento conservativo”.