F1, i team non ci stanno: in arrivo una richiesta ufficiale alla FIA

Le squadre di F1 sono pronte a presentare una richiesta alla Federazione Internazionale, nel tentativo di risolvere un problema comune.

Il Circus della F1 è in viaggio verso il Bahrain, dove venerdì 11 marzo scatterà la seconda ed ultima tornata di test invernali. Gli appassionati attendono con ansia il prossimo week-end, in cui potranno finalmente seguire dal vivo le gesta delle nuove monoposto ad effetto suolo.

Infatti, le prove di Barcellona non sono state mandate in diretta, dal momento che Liberty Media ha stretto un accordo milionario con il tracciato di Sakhir per concedergli l’esclusiva sull’inizio della nuova stagione. Le sessioni saranno disponibili in diretta sui canali “SKY“, con la possibilità di farsi un’idea più chiara sui valori in campo.

A Barcellona non è stato possibile tracciare un bilancio troppo chiaro, dal momento che i top team sono rimasti piuttosto nascosti. La nuova F1, tuttavia, sembra essere molto gradita agli appassionati, che hanno potuto osservare delle monoposto molto diverse tra di loro, smentendo le paure dell’inverno che prevedevano progetti molto simili a causa del regolamento piuttosto stringente.

Le filosofie più rischiose le hanno scelte la Ferrari e la Red Bull, che sono le vetture che più estreme, mentre la Mercedes non ha svelato ancora tutto. Da quanto è emerso nel paddock del circuito catalano, sembra che sulla W13 verrà portato un grosso pacchetto di aggiornamenti proprio a Sakhir, una cosa che venne già fatta, con successo, nel 2019.

Anche la RB18 dovrebbe presentarsi in Bahrain con un congruo step aerodinamico, mentre la Ferrari ha imboccato una strada differente. La F1-75 vista a Barcellona sarà molto simile a quella che correrà la prime gare stagionali, previste lontano dall’Europa, per poi iniziare uno sviluppo più importante a partire da Imola.

F1, le squadre chiedono alla FIA un aumento di peso

Dopo i test di Barcellona, le nuove F1 hanno palesato una problematica piuttosto comune. I nuovi regolamenti hanno ulteriormente alzato il peso minimo delle monoposto, fissato a 795 kg, ma solo l’Alfa Romeo Racing ha rispettato queste nuove norme. Tutti gli altri hanno superato nettamente questo limite, ed è pronta una richiesta ufficiale alla FIA per aumentare il peso minimo.

Negli ultimi giorni, nel corso di un’intervista concessa a “Motorsport-Magazine“, Helmut Marko aveva dichiarato: “L’unico problema che abbiamo riscontrato sulla RB18 è il peso della vettura, ma è un problema per ora comunque a tutte le squadre. Per fortuna il peso minimo è stato alzato, ma prima della gara dobbiamo ancora lavorare in tal senso“.

L’ex pilota e Super-consulente della Red Bull ha aggiunto: “Siamo curiosi di vedere se la Federazione Internazionale interverrà, dal momento che tutte le squadre eccetto una stanno riscontrando questo problema“. Secondo “Auto Motor und Sport“, l’Alfa Romeo Racing è l’unica squadra a non aver avuto problematiche particolari, ma anche la McLaren sembra essere in buona posizione.

Come detto, l’unico difetto di queste nuove F1 è l’eccessivo peso, che se dovesse aumentare ulteriormente sfonderebbe il muro degli 800 kg. Tuttavia, le prestazioni non sembrano averne risentito del tutto, visto che i tempi riscontrati a Barcellona erano già piuttosto competitivi.