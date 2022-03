Steve McQueen: una passione che corre sulle quattro ruote e sulle lancette Tag Heuer

L’iconico segnatempo Tag Heuer del leggendario Steve McQueen è andato all’asta a New York. Ad aggiudicarselo è stato un offerente che ha proposto una cifra da capogiro!

“Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film, voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen”. Vasco Rossi, nei versi della sua celebre canzone “Vita spericolata”, ha espresso perfettamente quella che è stata la vita del mitico attore e pilota. Un’esistenza vissuta pienamente, interpretando personaggi che il cinema ha reso immortali, sfrecciando sulle piste all’insegna del brivido. Così Steve McQueen, il “King of cool” come fu soprannominato, rappresenta ancora oggi il punto di riferimento per la moda maschile, per i capi e gli accessori indossati dentro e fuori i set cinematografici.

McQueen e Le Mans

Il film che più di tutti è riuscito ad imprimersi nella memoria collettiva portando alla ribalta la figura di McQueen è senza dubbio Le 24 Ore di Le Mans del 1971, dove lui stesso gareggia a bordo di una Porsche 917. Il film si svolge interamente sul circuito di Le Mans e documenta una delle gare automobilistiche più famose al mondo denominata appunto “24 Ore di Le Mans”.

Oltre all’iconica interpretazione di McQueen, gli spettatori rimasero affascinati dal cronografo del Brand svizzero Heuer che l’attore indossa per tutta la durata della pellicola. Da allora, questo segnatempo è diventato un vero e proprio oggetto di culto tra gli intenditori degli orologi di lusso, ma anche delle auto da corsa.

Il successo e la memorabilità del “Monaco” fu inevitabile tanto quanto stretto è sempre stato il legame tra corse e orologi e, in questo caso, tra la Formula 1 e il brand Tag Heuer. Legame rafforzato non solo dagli sportivi ma anche da volti noti dello star system hollywoodiano. Tra gli ambasciatori del brand infatti troviamo Patrick Dempsey, anche lui appassionato di gare automobilistiche (partecipando a due gare della 24 Ore di Le Mans) e Ryan Gosling.

Quale orologio indossava McQueen?

Il carisma dell’attore si rifletteva enormemente su tutto ciò che indossava: infatti, era come se sull’orologio stesso ci fosse incisa la sua personalità. L’incisione sul fondello esiste davvero e recita: “Haig Le Mans 1970”. Il modello in questione era l’Heuer Monaco referenza 1133 e venne successivamente regalato al suo meccanico di fiducia Haig Alltounian.

Il celebre cronografo disegnato da Jack Heuer fu lanciato nel 1969 e monta un calibro 11 a carica automatica, dotato di un microrotore che lo rende preciso quanto gli attuali cronografi muniti dei più moderni e sofisticati meccanismi. Impermeabile, dal design spigoloso e quadrato, è il primo cronografo ad avere quelle caratteristiche innovative per quei tempi.

Recentemente, l’orologio è stato aggiudicato durante l’asta di New York “Racing Puls” per l’impressionante cifra record di 2.208.000 dollari, oltre 1,8 milioni di euro! Se anche voi siete rimasti ammaliati dal fascino del Tag Heuer Monaco, sappiate che si può facilmente trovare online a prezzi abbordabili.