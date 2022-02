Superbike, Bautista riceve un regalo da 40.000 euro dalla Ducati

Ducati ha deciso di fare un bellissimo e costoso regalo a Bautista, che ha fatto il suo ritorno in rosso per la stagione Superbike 2022.

Non ci sono dubbi sul fatto che Alvaro Bautista sia uno dei piloti più attesi del prossimo Mondiale Superbike. Sono tutti curiosi di vedere se il suo ritorno in Ducati consentirà alla casa italiana di riprendersi lo scettro della categoria.

L’ultimo trionfo iridato di Borgo Panigale in SBK risale al 2011, quando Carlos Checa con il team Althea Racing vinse il titolo piloti. Proprio Bautista nel 2019 sembrava destinato a riportare al successo al team, grazie a un avvio di stagione impressionante con undici vittorie consecutive. Ma sappiamo com’è andata poi…

Lo spagnolo ha passato gli scorsi due anni in Honda senza mai vincere. Ha ottenuto solo tre podi e ha preferito non rinnovare il contratto con HRC, optando per il ritorno in Ducati. Una scelta dettata dalla maggiore competitività della Panigale V4 R rispetto alla CBR1000RR-R Fireblade.

Superbike, Bautista riceve una Ducati Panigale V4 S

Bautista ha già guidato di nuovo per Ducati a novembre in un test a Jerez e poi a febbraio a Portimao. Il team Aruba Racing è soddisfatto del livello mostrato dal pilota, che ci ha messo poco a riadattarsi alla Panigale V4 R dopo due stagioni sulla Honda.

L’obiettivo delle parti è quello di prendersi ciò che è sfuggito nel 2019: il titolo mondiale Superbike. Il primo rivale da battere sarà il campione in carica Toprak Razgatlioglu su Yamaha. E attenzione, come sempre, al sei volte iridato Jonathan Rea con Kawasaki. Il campionato 2022 parte nel weekend 8-10 aprile ad Aragon (Spagna).

Prima di iniziare le gare, c’è tempo per fare altri test e arrivare preparati alla sfida. Bautista e Ducati non si erano lasciati benissimo nel 2019, però hanno messo da parte le incomprensioni e gli altri elementi di contrasto. Hanno un obiettivo comune e adesso il rapporto è stato ricucito, altrimenti il ritorno non si sarebbe verificato.

A riprova della ritrovata armonia, Ducati ha deciso di fare un regalo speciale al rider spagnolo: una Panigale V4 S 2022 con kit racing da 40.000 euro. Un bolide da 230 cavalli che Alvaro potrà utilizzare per allenarsi privatamente in vista dell’inizio del campionato SBK. La consegna della moto è avvenuta in un concessionario a Madrid.

Ducati e Bautista sui social network hanno condiviso le foto dell’evento. Il pilota è molto felice del regalo che gli è stato fatto e non vede l’ora di utilizzare la Panigale V4 S 2022 nei suoi allenamenti in pista. Non è la stessa moto che utilizza nel Mondiale, però lo può aiutare sicuramente a prepararsi bene.