Bellissima iniziativa della Fondazione Marco Simoncelli, nel giorno del compleanno del SIC: oggetti del set all’asta.

Sono tante, le bellissime iniziative che hanno preso in prestito il nome, dal famoso pilota italiano, venuto a mancare per un incidente in pista, il 23 ottobre 2011. Marco Simoncelli infatti, ha dato vita, o meglio, la sua famiglia lo ha fatto in suo onore, a tantissimi progetti per l’aiuto del prossimo, come la Fondazione Marco Simoncelli.

E da oggi, è anche possibile guardare comodamente da casa, il docu-film dedicato al pilota di Cattolica, grazie ad un’iniziativa di Sky TV. Oggi, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, andrà per la prima volta in onda. La Fondazione invece, dove lavora moltissimo papà Paolo, che ha confessato da poco che Marco avrebbe voluto smettere, ha messo all’asta tantissimi oggetti appartenuti al 58.

Gli oggetti replica di Marco Simoncelli

Alcuni oggetti oggi all’asta, sono proprio apparsi nel film dedicato al pilota che oggi sarebbe trentacinquenne. La vendita, avviene attraverso il sito charitystars.com, ed ovviamente la parte più bella di questo progetto è sapere che i soldi sono tutti devoluti in beneficenza. Tra gli addetti ai lavori che hanno ricordato Marco, tra le ultime dichiarazioni c’è quella di Carlo Pernat, che ha definito il Sic: “Come Valentino Rossi, ma non uguale”.

Per quanto riguarda l’asta, completamente No profit, sono ben dieci gli oggetti che partono dalla base davvero simbolica, di un euro. Dal giorno del compleanno di Marco, ogni oggetto resta in asta per una settimana, con scadenze quindi al 27 gennaio 2022. La data ultima quindi, in cui poi verranno raccolti tutti i fondi per entrare ancora nelle casse di una Fondazione, che si occupa di aiutare bambini disabili. Varrebbe la pena fare un’offerta, anche solo per questo.

A poche ore dall’ingresso all’asta, è già salito il prezzo di un completo replica da Motocross di Simoncelli, presente nel film, SIC. Stessa sorte, per la tuta da bambino per Minimoto, anch’essa visibile nel docufilm. I prezzi però, sono ancora accessibili. Partono per adesso da 1€ anche altre sei tute da bambino, tutte simili a quelle indossate nella Minimoto da Marco, e due caschi replica da Minimoto, ovviamente anche questi, possibili da rintracciare nel film. Uno è giallo, l’altro bianco.