Ferrari in tumulto: dallo shock di Sainz, al ritorno di Santander

Archiviata per sua prima stagione in Ferrari Sainz ammette di essere rimasto scioccato e intanto per il team è tempo di annunci.

Ad un passo dal Natale Carlos Sainz ha voluto fare un bilancio della sua campagna inaugurale in quel di Maranello. Approdato in scuderia grazie alla fama di pilota costante, sempre capace di portare a casa punti pesanti, il #55 si è confermato tale sebbene il primo approccio con la SF21 non sia stato dei più tranquilli. Inizialmente messo in crisi da una belva dalla difficile interpretazione, il madrileno ha confessato di aver altresì sofferto il confronto con Leclerc.

“Sin dai test invernali in Bahrain ho avuto un sacco di cose da imparare da Charles“, ha dichiarato a Motorsport.com. “Il modo in cui guidava la Ferrari era molto particolare e questo lo ha aiutato a essere competitivo per l’intero campionato. Io invece ho dovuto adattarmi. Guardavo i dati e cercavo di copiarlo”. Pur non avendo problemi ad accedere alle informazioni del monegasco, il figlio del Matador del WRC ha accusato il colpo, faticando a trovare la propria strada, specialmente nella prima fetta di mondiale.

“Ero scioccato dalla sua velocità, ma poco a poco sono riuscito pure io a raggiungere un buon livello”, ha quindi ammesso confessando che da qui alla prima sessione del 2022 avrà parecchio lavoro da fare su sé stesso.

Il ritorno di uno sponsor importante

E mentre Carlitos confida al mondo quelle che sono state le sue debolezze, il Cavallino dà al globo una notizia bomba. A partire dal prossimo anno, per spegnere una volta per tutte le polemiche relative alla partnership con Mission Winnow, l’equipe modenese tornerà ad unirsi al Banco Santander.

Back together again! 🤝 We are pleased to announce that, as from next season, @bancosantander will be back with us as a team Premium Partner. We can’t wait! https://t.co/wmou3eeVn6#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ea2iHRHm2F — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 21, 2021

L’annuncio è stato fatto via piattaforme sociali con un video. L’unione tra la Scuderia e la prestigiosa banca iberica non è una novità. Le due realtà si erano unite già nel 2010 con l’arrivo di Fernando Alonso, per poi dividersi nel 2017.

Chiara Rainis