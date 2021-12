Bastianini non ha dubbi: “Su questo devo migliorare”

Bastianini è contento della sua stagione da rookie in MotoGP, però nel 2022 punta a fare meglio e sa anche dove dover migliorare tanto.

Il primo anno di Enea Bastianini in MotoGP è stato assolutamente positivo. Considerando anche che guidava una Ducati Desmosedici GP19, non la GP21, ha ottenuto risultati davvero buoni.

Per due volte è salito sul podio a Misano Adriatico e in totale sono stati nove i piazzamenti in top 10 in gara. Solo per 4 punti ha mancato di chiudere decimo nella classifica generale. Nel 2021 avrà la Desmosedici GP21 e potrà puntare a fare ancora meglio. Il suo potenziale è molto alto.

Bastianini carico per il Mondiale MotoGP 2022

Bastianini è stato tra gli ospiti al teatro Menotti di Spoleto in occasione della premiazione dei campioni del National Trophy e della festa dei cent’anni del Motoclub della cittadina umbra. È stato a sua volta premiato e ha così parlato del suo debutto in top class: «Quest’anno l’esordio in MotoGP è stato davvero positivo – riporta Motosprint -. Devo però ammettere che l’approccio iniziale con queste moto dalla potenza così elevata non è stato affatto semplice e, anzi, è stato come ripartire da zero».

Il pilota del team Gresini Racing sa su cosa deve fare progressi nel 2022, ha già individuato l’aspetto fondamentale da migliorare per essere più forte: «Sicuramente un aspetto su cui dovrò lavorare per migliorare sensibilmente è la qualifica, visto che quest’anno sono partito sempre molto indietro e ho dovuto effettuare delle rimonte che non sono mai semplici. Con una maggiore esperienza ed una moto più evoluta potrebbe essere più semplice anche stare davanti sul giro secco».