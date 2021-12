Kevin Schwantz preoccupato per Marquez: “Pensavo fosse più semplice”

In una intervista, Kevin Schwantz ha ammesso di essere in pensiero per Marquez e per quei problemi fisici che ancora non gli permettono di essere al 100%

Le condizioni di Marc Marquez preoccupano e non poco Honda e tutto il paddock della MotoGP. Dopo il braccio, operato nel 2020, adesso lo spagnolo è alle prese con la diplopia, disturbo agli occhi sorto dopo il nuovo incidente in allenamento nel finale di stagione.

Le preoccupazioni di Kevin Schwantz

A commentare la situazione del talento di Cervera è stato nelle scorse ore l’ex campione del mondo della 500 Kevin Schwantz, in un’intervista a Gp Racing, dove ha ammesso di essere preoccupato per lui e per quei problemi fisici che ancora non gli permettono di essere al 100% quando guida.

“Quando è tornato a vincere lo scorso giugno al Sachsenring pensavo che stesse per tornare quello di sempre – ha ammesso Schwantz -. E invece ci vuole più tempo di quello che mi aspettavo. E’ complicato competere quando si ha un problema fisico. Il dolore è una cosa, ma essere costretti a cambiare posizione sulla moto per guidare è un’altra”.

Le condizioni attuali di Marquez

Proprio in questi giorni si deciderà il futuro dello spagnolo, sotto l’aspetto clinico. Perché se il problema alla vista non sarà risolto servirà, come dieci anni fa, quando riportò lo stesso infortunio, un intervento chirurgico.

Le ultime notizie su Marquez le ha svelate il manager Honda Alberto Puig qualche giorno fa: “Si sta riposando come gli hanno detto di fare i medici, di non stressarsi troppo e aspettare che passi un po’ di tempo. A poco a poco le cose si stanno normalizzando, si spera. Vedremo cosa succede, è certo che dobbiamo aspettare il parere dei medici e in base a questo vedremo”.

Ora quindi non c’è altro che aspettare. Ma, come dice Schwantz, dovesse comunque tornare “operativo” sin dall’inizio della prossima stagione, in che condizioni sarà? Se lo chiedono tutti, ma anche lo stesso iberico.

