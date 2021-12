Ducati spaventa la concorrenza: Dall’Igna fa un annuncio

Dall’Igna non vede l’ora che inizi il campionato MotoGP 2022, in cui Ducati punta finalmente a riconquistare il titolo piloti.

Per come è andata l’ultima parte del campionato MotoGP 2021 è normale pensare che la Ducati possa essere favorita il prossimo anno. I risultati eccezionali di Francesco Bagnaia autorizzano a pensare questo.

Ci sono più piloti che hanno fatto bene in sella alla Desmosedici GP e nel 2022 saranno ben otto le rosse in griglia. Dopo due titoli costruttori consecutivi, la casa di Borgo Panigale sogna di vincere finalmente il titolo piloti che manca dal 2007.

LEGGI ANCHE -> Raul Fernandez voleva la Yamaha: Jarvis svela il retroscena

Dall’Igna e Ciabatti sul 2022 della Ducati

Gigi Dall’Igna in un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha annunciato che nei test pre-campionato ci saranno ulteriori novità che Ducati presenterà per essere più forti: «Diciamo che in questo momento abbiamo diverse idee da provare. Qualcosa abbiamo provato a Jerez, ma saranno molto importanti i test invernali in Indonesia e Malesia. Possiamo avere grandi margini di miglioramento nei settori in cui altre marche sono ancora obiettivamente più forti».

L’obiettivo del team bolognese è molto chiaro, come conferma il direttore sportivo Paolo Ciabatti: «Ora puntiamo al titolo piloti, che manca dal 2007. Nel finale Pecco Bagnaia ha vinto 4 degli ultimi 6 gp, chiudendo 3° in Texas e cadendo a Misano – mentre era in testa – quando mancavano 5 giri alla fine. Ripensando a quel capitombolo al Mugello, alla sfortuna (legata alle gomme) di una gara austriaca e Silverstone, c’è un po’ di rammarico. È stato comunque un campionato spettacolare, speriamo di riprendere da come abbiamo chiuso».