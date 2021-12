F1 GP Abu Dhabi, Gara: risultati e classifica finale

Cala il sipario su un campionato di F1 molto combattuto e animato. La bandiera rossa all’ultimo giro ha influenzato il risultato.

Tutto è pronto per il GP di Abu Dhabi. Grande tensione in griglia di partenza con Verstappen che scatta davanti ad Hamilton. Da segnalare l’assenza del pilota Haas Nikita Mazepin risultato positivo al Covid.

Semafori spenti! Si parte per l’ultimo round stagionale. Ottimo spunto di Hamilton che infila Verstappen senza fatica. Contatto tra i due mentre l’olandese tenta di riprendersi la leadership. Alle loro spalle Perez, Sainz, Norris e Leclerc.

La FIA non investiga l’episodio tra Ham e Max.

Lewis martella giri veloci. Nelle retrovie Raikkonen passa dalla posizione 18 alla 16.

Al giro 9 il #33 si lamenta per l’usura delle posteriori.

Al giro 14 hard per Verstappen. Il driver Red Bull rientra quinto. Lungo di Leclerc e bloccaggio.

Sulla McLaren di Norris problemi al cambio.

Al giro 15 hard pure per Ham. Perez diventa leader momentaneo. L’inglese è secondo.

Alla tornata 16 sosta di 3″4 per Charles che passa dalle soft alle dure. Il monegasco è 16°.

Al giro 19 Max supera Sainz ed è 3°. in testa Checo perde terreno su Lewis.

Al giro 20 bagarre tra i due con sorpassi e controsorpassi.

Ham lamenta una guida pericolosa da parte di Perez. Verstappen si fa sotto.

Perez monta le dure al giro 22.

Hamilton, Verstappen e Tsunoda sono i primi 3 dopo 23 tornate. Sainz è ottavo, Leclerc 11°.

Al giro 27 Raikkonen finisce contro le barriere per un guasto ai freni ed è costretto al ritiro. Problemi tecnici anche per Russell.

1’27″484 per Ham che continua a gestirsi bene al comando.

Al giro 31 Bottas passa alle dure.

Lewis molto costante finora, continua ad abbassare i propri riscontri cronometrici.

Al giro 34 Leclerc insidiato da Valtteri. Davanti Ham precede Verstappen, Perez, Alonso, Gasly e Sainz.

Bottas riesce a sopravanzare il ferrarista.

Al giro 35 ko pure per Giovinazzi a causa di un guasto al cambio.

Virtual Safety car attivata. Gomme medie per Leclerc, Ham invitato a restare fuori. Dure per Verstappen

Al giro 38 si riparte.

Bagarre tra Alonso e Tsunoda con lo spagnolo che si lamenta per la guida del nipponico dell’Alpha Tauri.

Al giro 47 viene doppiato Leclerc. Per il monegasco gara dura. Storia diversa per Sainz che è quarto.

Foratura lenta per Norris.

Al giro 53 Safety Car in pista. Incidente per la Williams di Latifi.

Sosta per le Red Bull. Perez si ritira. Sainz è sul podio a 3 tornate dalla fine.

La corsa riparte per un giro!!! Verstappen riesce a sopravanzare Lewis ed è CAMPIONE DEL MONDO. Mercedes vince tra i costruttori. Una Ferrari sul podio con Carlos Sainz.

