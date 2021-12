Honda studia il colpo: il nuovo compagno di Marquez sarà un big

Il team Honda è in cerca di un nuovo compagno per Marc Marquez. Ed ecco spuntare un nome molto forte. Ma anche le alternative non sono male

Il 2021 si sta chiudendo con tante incognite per Marc Marquez. La ripresa dopo l’infortunio di Jerez di oltre un anno fa, le vittorie e il nuovo problema fisico. E il futuro non sembra così sicuro.

Negli anni solo lo spagnolo ha fatto vedere come si guida la Honda. E i problemi delle ultime due stagioni lo hanno accentuato ancora di più. L’unico a poter dare un indirizzo per tornare competitivi è Marquez. Ma il nuovo problema fisico, con conseguente stop prima degli ultimi test dell’anno sulla moto 2022 ha creato non pochi grattacapi.

Novità per Honda e Marquez

C’è da dire poi che nel team Repsol negli anni si sono avvicendati diversi piloti accanto al talento di Cervera, ma mai nessuno è stato davvero competitivo, a parte Dani Pedrosa. Neanche Jorge Lorenzo, che poi ha deciso dopo un anno di ritirarsi.

Fallito in pochi mesi l’esperimento del fratello Alex, Pol Espargaro ha dato segnali contrastanti quest’anno, con una seconda parte di stagione però in crescita. La realtà però è che la Honda vorrebbe accanto a Marquez un altro pilota forte. E quindi la line-up del 2023 potrebbe essere decisamente diversa.

Un compagno a sorpresa: Quartararo

In questi giorni stanno aumentando le voci in Spagna di contatti frenetici per decidere in casa Honda chi sarà accanto a Marquez. Ed è spuntato a sorpresa il nome di Fabio Quartararo. I sospetti in terra iberica sono aumentati dopo i rumor di un incontro che potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Barcellona tra l’entourage del centauro francese e il team Hrc.

Secondo Motorpasionmoto, la casa giapponese vorrebbe mettere al fianco di Marc un pilota davvero di livello, per contrastare la Ducati e avere più opzioni di vittoria. Si era fatto il nome di Joan Mir, che potrebbe rompere con Suzuki, ma anche il rapporto non idilliaco con Marquez sembra non spingere la Honda verso questa direzione.

Ed ecco allora salire le quotazioni dell’opzione Quartararo. I messaggi di allarme a Yamaha hanno infatti drizzare le orecchie in casa Hrc, che nei prossimi mesi vorrebbe tentare l’affondo decisivo. Il piano B? Si parla di Jorge Martin, anche se la Ducati vorrebbe puntare su di lui nel 2023, o Jack Miller.

