F1 GP Abu Dhabi, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Si è concluso il terzo turno di libere sul circuito di Yas Marina. Nessun colpo di scena. Ferrari in forte ritardo.

Dopo una prima giornata che ha visto Red Bull e Mercedes alternarsi al vertice, ci si prepara all’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche.

Semaforo verde! Dentro Hamilton su hard, Verstappen invece su medie. Nel primo run solo Raikkonen sta montando le gomme soffici.

1’24″997 per Mad Max.

Dopo qualche minuto di sosta al box per permettere ai meccanici di lavorare sui freni della sua W12 Ham esce e piazza un 1’24″214.

Brividi per la Ferrari di Leclerc che arriva al bloccaggio alla curva 1.

1’24″055 su soft per Hamilton.

1’24″025 per Bottas.

1’23″274 per Ham sempre su compound morbido.

Alla rossa intanto si sta lavorando primariamente su dure e medie. L’intenzione è di salvare le soft?

In Red Bull invece una serie di run ad alto carico di benzina. Come confermato dal boss Horner si sono tuttavia verificati dei problemi a livello di alettone.

Errore per Verstappen alla curva 6. Ham lamenta il surriscaldamento delle gomme posteriori.

Spavento per Mazepin che, nel suo giro lanciato, si trova davanti Lewis a bloccarlo.

Sia le alpine, sia la McLaren di Ricciardo stanno seguendo la stessa strategia della Ferrari non avendo ancora girato con le rosse.

Quando mancano meno di dieci minuti al termine Hamilton lamenta una foratura lenta.

Sul fronte delle prestazioni nessuna sorpresa, con Red Bull e Mercedes di un altro pianeta. Non stupisce più neppure la costanza dell’Alpha Tauri che, da qualche corsa è diventata una rivale pericolosa per il Cavallino.

In fondo al gruppo Williams e Haas.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton termina al top davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. Quarta la RB16B di Perez, quindi la McLaren di Norris e le AT02 di Tsunoda e Gasly. Soltanto ottavo a 1″3 la Ferrari di Carlos Sainz. Decimo Charles Leclerc a 1″4.