Valentino Rossi, la Honda dice no a una sua richiesta

Honda ha deciso di respingere una richiesta fatta da Valentino Rossi in occasione dell’ultimo GP di Valencia. Il pilota non sarà accontentato.

Valentino Rossi è una leggenda del Motomondiale e i suoi successi sono soprattutto legati alla Yamaha, con cui ha vinto quattro dei nove titoli totali. Ma prima di firmare con la casa di Iwata, ha avuto tre stagioni super con la Honda in MotoGP.

Il Dottore ha vinto tre corone iridate con il marchio di Tokio ed è particolarmente orgoglioso di essere stato l’ultimo campione della storia della classe 500, diventata dal 2002 MotoGP. È felice di aver conquistato il titolo quando nella massima categoria c’erano ancora mezzi a due tempi.

Honda, niente NSR500 per Valentino Rossi

Rossi, essendo legato al trionfo del 2001, avrebbe voluto che la Honda gli donasse la sua NSR500. La moto gli era stata già promessa ai tempi, però per vari motivi non gli è mai arrivata. Sicuramente il burrascoso divorzio di fine 2003 non ha aiutato.

In occasione del Gran Premio di Valencia, l’ultimo corso da Valentino in MotoGP, la Honda NSR500 era in esposizione insieme alle altre otto moto con le quali lui ha vinto i suoi titoli nel Motomondiale. Non ha mancato di far presente che gli piacerebbe averla nella sua Tavullia e ne ha parlato con Alberto Puig. Tuttavia, sembra che il suo desiderio non verrà esaudito.

Proprio Puig, attuale team manager Honda, ha spiegato come stanno le cose: «È una storia complicata. Questa moto è molto importante anche per noi e infatti la teniamo in un museo. Honda è molto orgogliosa dei titoli che ha vinto e anche di quelli che Rossi ha ottenuto con noi. So che Honda vuole tenersi la moto come trofeo a Tokio per farla vedere ai tifosi».