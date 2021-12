Dramma nel motocross: muore giovane stella della Ktm

Il Mondiale del Motocross perde uno dei suoi principali protagonisti. Il 19enne austriaco è morto travolto da una valanga.

Sabato pomeriggio il 19enne pilota ufficiale KTM René Hofer è morto in un incidente in montagna a causa di una valanga. Era fuori con gli amici, con lui sono rimasti travolte anche altre due persone. Il motociclista austriaco era considerato un astro nascente del motocross e avrebbe festeggiato il suo 20° compleanno tra un mese.

Qualche giorno fa l’alfiere KTM aveva scritto sui social come stava trascorrendo la pausa invernale in attesa del prossimo Mondiale. “Voglio divertirmi prima che arrivi il prossimo blocco”, ha scritto. Il dramma è avvenuto sabato 4 dicembre sul Lackenspitze, a 2.459 di altitudine, vicino a Tweng nel Lungau salisburghese. Era in cammino con un gruppo di undici scialpinisti quando è stato travolto da una valanga. Tre persone sono rimaste seppellite sotto la neve: due sono morte sul colpo, la terza in ospedale. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri del Soccorso alpino e la Croce rossa con oltre un centinaio di uomini.

René Hofer è diventato Campione del Mondo Junior nella classe 85 cc nel 2016. Nel 2017 è passato alla EMX125 e ha raggiunto il quinto posto assoluto. Nel 2018 è ripartito dall’Europeo, ma ha riportato qualche infortunio. Nel 2019 è arrivato quarto assoluto nella EMX250 e ha fatto le sue prime apparizioni nel Mondiale. L’anno scorso ha debuttato nel Campionato del Mondo MX2 come pilota ufficiale KTM, ma ha dovuto prendersi una lunga pausa a causa di un infortunio. Nel 2021 in Germania ha conquistato il suo primo podio e a Pietramurata ha ottenuto la prima vittoria, chiudendo la stagione mondiale al 6° posto assoluto.