Tutti con Valentino Rossi: lo difendono la sindaca e Vittorio Sgarbi

Anche il parlamentare Vittorio Sgarbi e la sindaca di Tavullia si schierano con Valentino Rossi nel caso che è esploso nei giorni scorsi

L’unica ad avercela con Valentino Rossi sembra rimasta lei: la non meglio specificata cittadina tavulliese che ha presentato un esposto alla Soprintendenza dei Beni culturali. Il motivo: lo striscione giallo con la scritta “Forza Vale”, esposto sulle mura medievali del borgo romagnolo, avrebbe deturpato il patrimonio storico.

Inizialmente, per precauzione, i funzionari del Comune avevano rimosso l’oggetto del contendere, ma rapidamente tra gli altri ottomila abitanti del paese è scoppiata una vera e propria rivolta. Che ha coinvolto anche personaggi di primo piano.

“Sgarbi sta con Valentino Rossi”

“Valentino Rossi prima di essere un fenomeno è un elemento identitario di questo territorio”, spiega la sindaca Francesca Paolucci ai microfoni del quotidiano Il Resto del Carlino. “In questi giorni abbiamo raccolto tanti incoraggiamenti e, tra questi, anche quello di Vittorio Sgarbi che ha preso a cuore la vicenda e ci ha testualmente dichiarato: ‘Sgarbi sta con Vale'”.

L’intenzione della cittadinanza e anche dell’amministrazione è quella di posizionare di nuovo il famigerato striscione: se non attaccato alle mura con una fune, eventualmente sorretto da impalcature e gru. Proprio in questi giorni si sta cercando una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Lo striscione “Forza Vale” è tornato

Ma su un punto la prima cittadina non è disposta a cedere: l’omaggio di Tavullia al suo rappresentante più illustre non può sparire. “Ho potuto parlare con la soprintendente che si è resa disponibile a studiare, insieme agli uffici del Comune, una soluzione in grado di valorizzare storia e identità di Tavullia, in relazione a Valentino Rossi“, conclude la Paolucci.

Se necessario, è pronta a coinvolgere direttamente addirittura il ministro della Cultura in prima persona, Dario Franceschini. Intanto, proprio nel weekend in cui al Ranch si disputa la 100 Km dei Campioni, la scritta “Forza Vale” è tornata a fare bella mostra di sé. E possiamo dire che è giusto così.

