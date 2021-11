Kawasaki, incognita Alex Lowes: il pilota tranquillizza il team per il 2022

In casa Kawasaki c’è incertezza sulle condizioni fisiche di Alex Lowes, che potrebbe operarsi. Il pilota è fiducioso, ma restano incognite.

La stagione Superbike 2021 di Alex Lowes è stata decisamente travagliata. Dopo una prima parte discreta, la seconda è stata caratterizzata da problemi fisici che lo hanno ostacolato.

L’inglese ha saltato due manche a Jerez e poi non ha gareggiato né a Portimao né in Indonesia. Out anche da Gara 2 in Argentina. Nella FP3 dell’ultimo round del Mondiale SBK al Mandalika International Street Circuit è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha provocato la lesione ai legamenti della spalla destra. Kawasaki spera di averlo in buona condizione per aprile, quando ripartirà il campionato.

Alex Lowes, recupero per l’inizio del Mondiale SBK 2022?

Lowes in un’intervista concessa a Speedweek ha avuto modo di parlare della sua situazione: «In Indonesia è stata una caduta strana. Ogni volta che cado mi faccio male, ho saltato un terzo della stagione per infortunio. Comunque sono stato veloce e questo è positivo per il prossimo anno. La spalla non era a posto neppure prima dell’ultima caduta, mancano quattro mesi all’inizio del campionato e dovrei essere a posto per allora. L’importante è essere in buona salute quando risalirò in moto».

Il pilota inglese non sa ancora se dovrà operarsi o meno. Nel peggiore casi, se fosse necessario un intervento alla spalla destra, serviranno circa tre mesi di convalescenza: «Sarei di nuovo in forma per marzo – spiega – e mi andrebbe bene. Posso esprimere il mio potenziale solo se sto bene».

Alex è fiducioso di essere al top in tempo per la nuova stagione Superbike. In casa Kawasaki un po’ di preoccupazione c’è e si spera di non vivere un nuovo calvario con il pilota inglese.