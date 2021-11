Bautista subito veloce con la Ducati: primo messaggio a Razgatlioglu

Il test di Bautista con la Ducati Panigale V4 R è andato bene a Jerez. Il ritorno dello spagnolo sulla rosa fa ben sperare il team Aruba.

È andata ormai in archivio la due giorni di test di Alvaro Bautista a Jerez de la Frontera. Il suo ritorno sulla Ducati Panigale V4 R è stato positivo, stando a quanto trapelato dalla Spagna.

Il team Aruba Racing spiega che lo spagnolo, dopo una prima giornata dedicata soprattutto a ergonomia e nuovo adattamento alla moto, nella seconda si è lavorato tanto sul setup e ha completato 96 giri. Miglior tempo in 1’39″119.

Il crono di Bautista è assolutamente notevole, considerando che Toprak Razgatlioglu nelle prove libere del round Superbike di Jerez nel 2021 aveva fatto il miglior tempo in 1’39″461. Il 37enne castigliano è stato più veloce e manda così un primo messaggio al neo campione del mondo.

Vero che la Ducati Panigale V4 R non è una moto sconosciuta ad Alvaro, ma non la guidava dal 2019 e nel frattempo sono stati apportati alcuni cambiamenti. Essere riuscito ad essere subito rapido è molto positivo, tenendo conto pure che le condizioni climatiche a novembre inoltrato non sono certamente delle migliori rispetto a quando si corre il weekend di gara.

Sarà interessante rivedere Bautista sulla rossa nel 2022, prima nei test pre-stagionali e poi al via del campionato. Nel 2019 perse un titolo che sembrava già suo a causa di alcune cadute di troppo. Avrà certamente voglia di rivincita, anche se dopo la firma del ritorno in Ducati ha detto di non pensare a quanto avvenne due anni fa. Vuole andare avanti e scrivere una nuova storia.