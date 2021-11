Mike Leitner non sarà più il team manager di KTM nella stagione MotoGP 2022. Arriva l’annuncio ufficiale della squadra asutriaca.

Dopo le prime voci circolate nella giornata di mercoledì arriva il primo annuncio ufficiale da Mattighofen: Mike Leitner non sarà più race manager nella stagione 2022 dopo anni di collaborazione con il team austriaco. Al 59enne verrà assegnato un ruolo consultivo, ma non viene ancora indicato il nome del successore, sebbene sia ormai noto che sarà Francesco Guidotti.

Il comunicato KTM

L’ultima stagione MotoGP ha riservato due vittorie al marchio austriaco: una con Miguel Oliveira in Catalunya e un’altra in Austria con Brad Binder. Ma soprattutto nella seconda parte del campionato i risultati sono mancati, da qui la decisione di cambiare qualcosa nell’organigramma della squadra, oltre che nella line-up piloti della formazione satellite Tech3. “Mike è stato una figura chiave nella sfida ai migliori nel mondo delle corse – ha dichiarato Pit Beirer -. Insieme abbiamo creato una struttura MotoGP con le persone giuste e i piloti giusti, ottenendo risultati eccezionali in questo sport. Abbiamo iniziato con la nostra RC16 partendo da un foglio di carta bianco, e sotto la sua guida abbiamo messo insieme una grande squadra pronta per la sfida della MotoGP”.

La collaborazione non termina qui, KTM gli ha riservato un ruolo consultivo all’interno del team. Ma sarà Francesco Guidotti a dirigere i box dal punto di vista organizzativo, mentre Fabio Sterlacchini assumerà il ruolo di direttore tecnico. “Dopo sette anni insieme, ora abbiamo deciso di riorganizzare la nostra leadership in MotoGP per il futuro”, ha continuato Pit Beirer. “Non posso dire quanto siamo grati per tutto il lavoro che ha messo in questo progetto. Mike ha spinto molto per portarci dalla fine della griglia alla prima fila e il suo impegno ha contribuito in modo significativo alla nostra storia di successo”.