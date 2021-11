Rinaldi, il suo Mondiale Superbike 2021 finisce in ospedale: “Tornerò!”

Rinaldi dopo la caduta di Gara 2 Superbike in Indonesia è stato portato in ospedale per dei controlli. Niente di grave, pensa già al 2022.

Non è finita bene la stagione Superbike 2021 di Michael Ruben Rinaldi. Una caduta in Gara 2 in Indonesia lo ha costretto ad andare in ospedale.

A tre giri dalla fine dell’ultima manche, il pilota riminese ha perso il controllo della sua Ducati Panigale V4 R ed è caduto. Una volta rientrato al box, in accordo con lo staff, è stato poi deciso di sottoporlo in via precauzionale a ulteriori accertamenti sulle sue condizioni fisiche.

Rinaldi è stato trasportato in un ospedale, dal quale ha pubblicato una foto nella quale lo si vede in un letto con un collare al collo, segnale che non era proprio tutto a posto. Queste le sue parole nel post pubblicato su Instagram: «Non proprio il finale di stagione che mi sarei aspettato! Voglio ringraziare tutti i medici e infermieri, gli organizzatori e Dorna per il pronto intervento. I’ll be back».

Ovviamente Michael ha ricevuto diversi messaggi di augurio per una rapida e completa guarigione. Tra coloro che gli hanno scritto anche Scott Redding, che ha condiviso con lui il box del team Aruba Racing Ducati nel 2021: «Ehi fratello. So che non è il modo in cui volevi finire la stagione. Grazie per la fantastica stagione 2021 come mio compagno di squadra. Recupera bene».

Il sito ufficiale della squadra italiana ha anche riportato altre dichiarazioni di Rinaldi sul finale di campionato SBK 2021: «Mi dispiace molto per come è finita la gara. Ho dato il massimo per riuscire a conquistare il quarto posto nella classifica finale. Partire dalla quinta fila non è stato facile ma ho avuto pazienza, recuperando posizioni giri dopo giro. Nel finale di gara, dopo essere riuscito a completare la rimonta, ho cercato di spingere per creare gap e difendermi dagli attacchi ma ho perso il posteriore, senza preavviso. Ringrazio la squadra per il lavoro fatto in questa stagione. Abbiamo fatto tanta esperienza e questo sarà sicuramente un vantaggio per il 2022».

Nelle scorse ore Redding ha anche pubblicato una foto insieme a Rinaldi, dimesso dall’ospedale ma sempre con il collare al collo. Il prossimo anno saranno avversari, dato che Scott passerà in BMW e ci sarà il ritorno di Alvaro Bautista in Ducati.