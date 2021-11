Giovinazzi ha già un’alternativa: annunciato dove correrà nel 2022

Dopo l’appiedamento da parte dell’Alfa Romeo Giovinazzi è rimasto davvero poco tempo disoccupato. Svelato dove correrà l’anno prossimo.

Alla diffusione della notizia dell’ingaggio di Guanuy Zhou al Biscione, Antonio Giovinazzi si era sfogato con un post pubblicato sulle proprie reti sociali in cui denunciava la spietatezza della F1 e l’eccessiva rilevanza del denaro nella scelta dei sedili.

Un’amara presa di coscienza al termine di un percorso che era iniziato con diversi errori, ma stava cominciando a dare qualche frutto al netto di una monoposto obiettivamente limitata e limitante.

Resosi conto forse del rischio di gaffe diplomatiche, il driver di Martina Franca ha poi cercato di diluire il suo sacrosanto concetto con un omaggio alla squadra che, in fin dei conti, gli ha dato l’opportunità di misurarsi tra e con i grandi, dopo un stop di circa due stagioni chiuso il percorso in GP2.

“Penso non ci sia niente di più bello che saper dire grazie. Grazie per tutto Alfa Romeo e a quei membri della squadra che mi hanno supportato in tutti questi bellissimi anni. Il grazie più grande è per i miei tifosi, che mi sono stati sempre vicini”, il suo messaggio.

Una nuova vita dal 2022

In vena di comunicazioni, Bon Giovi ha poi presto dato un’altra news, il che fa comprendere come ormai fosse certo il divorzio con la ex Sauber.

Il campionato venturo lo disputerà in Formula E (come tra l’altro si vociferava da giorni) con la Dragon/Penske al fianco di Sergio Sette Camara. Ancora una volta, dunque, la formula elettrica si dimostra essere il rifugio dei fuoriusciti dal Circus che vogliono rimanere legati al mondo delle monoposto.

Per l’italiano non sarà un debutto assoluto avendo già in passato provato le auto full electric. A fine novembre comunque è in programma un test sul circuito di Valencia dove potrà prendere le misure con “l’ufficio” che lo ospiterà a breve.

Alla luce del fatto che il mondiale al 100% verde termina a luglio, c’è da credere che il 27enne farà anche qualche puntatina nell’endurance, probabilmente con la Ferrari.

Chiara Rainis